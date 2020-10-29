أحمد عبد عبد الملك: انشروا البسمة إنه المولد النبوي

هنّأ أحمد عيد عبدالملك لاعب الزمالك ومنتخب مصر، العالم العربي والإسلامي بحلول المولد النبوي الشريف .





وغرد أحمد عيد عبد الملك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: " اللهم بحق هذا اليوم فرحة تمحو كل حزن ، وفرج لكل صابر ، وشفاء لكل مريض ، واستجابة لكل دعاء ، إنّك على كل شيء قدير انشروا البسمة انه المولد النبوي .

كل عام وحضراتكم بخير و صحة و سعادة".





ويحتفل العالم الإسلامي بذكرى المولد النبوي الشريف، واتفق الفقهاء على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وُلِد في يوم الاثنين، واتفقوا أيضًا أنه وُلد في عام الفيل، ورجَّح جمهور العلماء أنه ولد في شهر ربيع الأول.



