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رياضة

أحمد عبد عبد الملك: انشروا البسمة إنه المولد النبوي

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 11:33 ص
صدى البلد
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منار نور
هنّأ أحمد عيد عبدالملك لاعب الزمالك ومنتخب مصر، العالم العربي والإسلامي بحلول المولد النبوي الشريف .

وغرد أحمد عيد عبد الملك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: " اللهم بحق هذا اليوم فرحة تمحو كل حزن ، وفرج لكل صابر ، وشفاء لكل مريض ، واستجابة لكل دعاء ، إنّك على كل شيء قدير انشروا البسمة انه المولد النبوي .
كل عام وحضراتكم بخير و صحة و سعادة".

ويحتفل العالم الإسلامي بذكرى المولد النبوي الشريف، واتفق الفقهاء على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وُلِد في يوم الاثنين، واتفقوا أيضًا أنه وُلد في عام الفيل، ورجَّح جمهور العلماء أنه ولد في شهر ربيع الأول. 

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