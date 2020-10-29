لمناقشة الأوضاع على الجبهة الجنوبية والشمالية.. جلسة للكابينت الإسرائيلي استمرت 3 ساعات

عقد المجلس الوزاري المصغر للشئون الأمنية والسياسية، "الكابينت"، جلسة مهمة استمرت لمدة ثلاث ساعات.





وقال المراسل العسكري بإذاعة الجيش "جلي تساهل"، تساحي دفوش، صباح اليوم، إن الوزراء ناقشوا بالجلسة، الأوضاع على الجبهة الجنوبية والجبهة الشمالية.





ونقل المراسل دفوش، عن بعض الوزراء الذين شاركوا بالجلسة قولهم: "إن الأمر الذي تم مناقشته، كان في غاية الأهمية"، دون ذكر تفاصيل أكثر.





يشار الى أن الجيش الإسرائيلي، يجري بهذه الأيام، تدريبا أركانيا ضخما، يطلق عليه اسم "السهم الفتاك"، يحاكي وقوع حربًا على عدة جبهات في نفس الوقت.