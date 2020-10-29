AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لمناقشة الأوضاع على الجبهة الجنوبية والشمالية.. جلسة للكابينت الإسرائيلي استمرت 3 ساعات

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 11:37 ص
اسرائيل
اسرائيل
Advertisements
سمر صالح
عقد المجلس الوزاري المصغر للشئون الأمنية والسياسية، "الكابينت"، جلسة مهمة استمرت لمدة ثلاث ساعات.

 
وقال المراسل العسكري بإذاعة الجيش "جلي تساهل"، تساحي دفوش، صباح اليوم، إن الوزراء ناقشوا بالجلسة، الأوضاع على الجبهة الجنوبية والجبهة الشمالية.

 
ونقل المراسل دفوش، عن بعض الوزراء الذين شاركوا بالجلسة قولهم: "إن الأمر الذي تم مناقشته، كان في غاية الأهمية"، دون ذكر تفاصيل أكثر.

 
يشار الى أن الجيش الإسرائيلي، يجري بهذه الأيام، تدريبا أركانيا ضخما، يطلق عليه اسم "السهم الفتاك"، يحاكي وقوع حربًا على عدة جبهات في نفس الوقت.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جولة تصعيد جديدة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر القبة الحديدية ويستعد لـ حماس

إسرائيل تعلن عن وفد أمني يزور الإمارات قريبا

الكابينت يصادق على عدم تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين

وزير الصحة الإسرائيلي للوزراء: تصرفوا بمسؤولية منعا للذهاب إلى إغلاق ثالث

ترشيحاتنا

بعد الحظر الشامل.. قرار أردني جديد بشأن صلاة الجمعة

بالصور.. أغرب شيء يمكن أن تعرفه عن كل برج فلكي

قتلى وجرحى في هجوم بـ سكين بمدينة نيس الفرنسية

وصلت إلى 12% .. تحويل سائقى الحافلات المدرسية المتعاطين للمخدرات إلى النيابة الإدارية..فيديو

هنادي خدها الوبا أشهر مقولة لجرائم الشرف فى السينما.. العلاقات الحرام بين التار والعار

ريلمي تطلق نسخة جديدة من أرخص هواتفها ببطارية ضخمة وخمس كاميرات.. إليك السعر والمواصفات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيقظته الشرطة.. لص غبي يغط في النوم خلال عملية سطو على مطعم.. شاهد ما حدث

فيديو على تيك توك كشفه.. زوج يلجأ لخدعة ذكية لمنع زوجته من تفقد هاتفه المحمول

لافتة وجريئة.. 10 صور تكشف عن إطلالات زوجة محمود العسيلي في عيد ميلادها