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اقتصاد

الاتحاد للطيران تصدر صكوكًا مرتبطة بالاستدامة بـ 600 مليون دولار

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 01:01 م
الاتحاد للطيران
الاتحاد للطيران
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قسم الاقتصاد
أعلنت الاتحاد للطيران عن إصدار أول صكوك تحول وتمويل مرتبط بالاستدامة في قطاع الطيران على مستوى العالم، بقيمة 600 مليون دولار أمريكي وذلك ضمن إطار عمل لتمويل التحول.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إصدار أول تمويل في قطاع الطيران يرتبط بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة خلال شهر ديسمبر من العام الماضي، الأمر الذي يؤكد المكانة الرائدة للاتحاد للطيران في مجال التمويل المستدام .

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وستسهم الصفقة في دعم مسيرة الاتحاد للطيران في قطاع الطيران المستدام عبر ربط شروط الصكوك بأهداف خفض الكربون التي حددتها الاتحاد للطيران والتي تتمثل في الالتزام بخفض الانبعاثات الكربونية الصافية إلى الصفر بحلول عام 2050، وخفض 50 في المائة من الانبعاثات الكربونية الصافية بحلول عام 2035 وخفض 20 في المائة من الانبعاثات الكربونية الناجمة عن أسطول الركاب التابعة للشركة بحلول عام 2025.

وقال آدم بوقديدة الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في مجموعة الاتحاد للطيران:" تمثل الاستدامة واتخاذ إجراءات مناخية مسؤولة أهم التحديات التي تواجه قطاع الطيران، وبصفتها الناقل الوطني لدولة الإمارات، تلتزم الاتحاد للطيران بالنمو المستدام في قطاع الطيران، بما ينسجم مع رؤية أبوظبي".

وأضاف "من خلال إصدار الصكوك المرتبطة بالاستدامة، فإن الاتحاد للطيران تسعى إلى تعزيز التزامها الحالي وفق خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي /CORSIA/ والتزمت أيضًا بخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 20 في المائة منذ عام 2017".

جدير بالذكر أنه تم تعيين بنكي " إتش إس بي سي " و" ستاندر تشارتد " كمنسقين عالميين ووكيلين مشتركين لهيكلة مستدامة، في حين تم تعيين مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وأبوظبي الأول وإتش إس بي سي وستاندر اتشارتد كمنظمين رئيسيين ومسجل Bookrunners، كما تمّ اختيار بنك أبوظبي التجاري كمنظم رئيسي مشترك وبنك المشرق كمستشار مالي ".

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