داليا البحيري تشيد بدور المرأة الصعيدية متمنية إعادة هذه التجربة.. فيديو

قالت الفنانة داليا البحيرى، الفنانة المصرية، إنها قامت ببدء مشوارها الفنى بالسينما المصرية، مشيدة بحبها للأعمال السينمائية، والتي بلغت أعمالها في السينما حوالي 12 فيلمًا.





وأضافت داليا البحيري، في حوارها في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على"الفضائية الأولى"، أن الدراما تمثل لها نوعًا آخر من الحب والغرام، وذلك بسبب استمتاعها وقدرتها أكثر على التمثيل، ولكن السينما أيضًا لها سحر خاص.





وأشارت "البحيري"، إلي أنه يوجد لديها أكثر من دور يتذكرهم الجمهور وينادوها بهذا الدور، ومنهم محامي خلغ لأنه بمثابة بداية هامة لها، مع المخرج محمد ياسين والفنان هاني رمزى، موضحة أن فيلم محامي خلع يكون البداية الحقيقة في التفاعل مع جماهيرها وتشبثها في عقول الجماهير.





وأكدت الفنانة المصرية، أن فيلم السفارة في العمارة ايضا دائما معلق في زهن الجماهير، إضافة إلي فيلم حريم كريم، أما في أعمالها الدرامية يتذكروا دائما العمل الدرامي ريش نعام في الفترة الماضية، ولكن حاليا أكثر ما يلفت نظر الجمهور هو العمل الدرامي نورا، مشيرة إلي أن نالها الشرف بالوقوف أمام الفنان الكبير الزعيم عادل إمام.





وتابعت الفنانة المصرية، أن أول تجربه لها مع الزعيم كان العمل السينمائي هي السفارة في العمارة، مع وقوفها مرة أخري أمامه في الدراما في فالنتتينو، مؤكدة بأن حظها سعيد أن تقف أمام الزعيم عادل إمام أكثر من مرة في أعمال سينمائية ودرامية، مشيدة أيضا بحبها الشديد للزعيم، موضحا أنها تتمنى أن تقوم بدور الصعيدية للمرة الثانية وشخصية فرعونية أو تاريخية ايضا، وذلك لعظمة هذه الحقبة من الزمن فى مصر.



