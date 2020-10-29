إسرائيل تبلغ السلطة الفلسطينية ببدء مصادرة رواتب الأسرى مطلع يناير

أبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلية السلطة الفلسطينية بعدم وجود نية لتمديد بدء سريان الأمر العسكري الخاص بوضع اليد على رواتب الأسرى.





وقالت قناة "كان 11" العبرية: "جرى إبلاغ السلطة بأن الأمر سيتم البدء بتنفيذه وسريانه مطلع يناير المقبل بعد تأجيل بدء سريانه لنحو عام".





وأضافت القناة: "الأمر ينص على مصادرة أي مكافئات مالية يحصل عليها الأسرى لقاء تنفيذهم لأعمال معادية للاحتلال سواءً كانت هذه الأموال في البنوك أو حيثما وجدت".





وكانت بنوك فلسطينية بدأت فعليًا بإغلاق حسابات الأسرى منذ عدة أشهر في أعقاب تحذير وصلها من جهات إسرائيلية بضرورة اغلاق الحسابات قبل البدء بتنفيذ الأمر العسكري وإلا فسيتم تعريض البنك لإجراءات عقابية، فيما تعتزم السلطة الفلسطينية إقامة بنك تابع لها لتجاوز الأمر العسكري الجديد.