إزالة 19 حالة تعد على أملاك الدولة بمركز دمنهور في البحيرة.. شاهد

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من خلال حملات مكبرة ورادعة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.





أكد محافظ البحيرة، أن المحافظة حريصة على التعامل بكل حزم مع كل أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة وسحب الأراضى من غير الجادين منهم مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وذلك لردع المخالفين واسترداد حق الدوله والشعب كاملًا.





هذا وقد أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمركزي دمنهور وكوم حمادة عن إزالة 19 حالة تعدى على مساحة 2348 م2 عبارة عن: تنفيذ 17 قرار إزالة لتعدي على الأراضى الزراعية على مساحة 2192 م بقرى الصفاصيف والأبعادية بدمنهور.





كما تم إزالة حالتين تعد على أرض أملاك دولة وأرض زراعية بقرى كفر العيص وكفر مجاهد بكوم حمادة بمساحة 156 م عبارة عن بناء سور بالطوب الأحمر والأسمنت بدون ترخيص داخل الحيز العمراني على أرض ملك السكة الحديد.





ويذكر أن قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون برئاسة كامل غطاس واللجنة المشكلة لاسترداد أراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع مركز شرطة وادي النطرون وبحضور متدربي البرنامج الرئاسي للتأهيل للقيادة بسحب قطعتين أرض من غير الجادين بمنطقة البحر الفارغ بإجمالى مساحة 711 فدان والحجز الإداري علي المعدات الموجوده بها علي النحو التالي (قطعة أرض على مساحة 511 فدانا والقطعة الثانية على مساحة 200 فدان).





أكد كامل الغطاس، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ووضع لافتات أرض مستردة أملاك دولة.







اقرأ أيضا:

«الرسام العاشق» و«وليد كريم» في ضيافة أوبرا دمنهور

