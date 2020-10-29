حجز دعوى إلغاء نجاح طالب كويتي راسب في 6 مواد دراسية للتقرير

قررت هيئة المفوضين حجز دعوى تطالب بإلغاء نجاح طالب كويتي بجامعة القاهرة راسب في 6 مواد دراسية للتقرير.



حجزت هيئة المفوضين للدائرة السادسة تعليم، بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، الدعوى التي تطالب بإلغاء نجاح الطالب الكويتي بجامعة القاهرة (عبد اللطيف سعد سعود الماجدي) لإعداد التقرير بالرأي القانوني فيها.



كان قد تقدم محمد حامد سالم وكيلا عن الدكتور عادل عوض أستاذ ورئيس قسم البلاغة بكلية دار العلوم، لوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بنجاح طالب كويتي في الفرقة الثالثة للعام الدراسي 2017- 2018 بكلية دار العلوم جامعة القاهرة لرسوبه في 6 مواد.



وتضمنت الدعوى ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان نتيجة نجاحه بالفرقة الثالثة للعام الدراسي 2017 - 2018 وبطلان نقله للفرقة الرابعة للعام الدراسي 2018 - 2019 واعتباره كأن لم يكن وعدم الاعتداد بنتائج الفرقة الرابعة مع إلزام الجهة الإدارية بإعادته للفرقة الثالثة كونه راسبا في 6 مواد دراسية.



واختصمت الدعوى التي حملت رقم 40815 لسنة 73 ق، كلا من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس جامعة القاهرة، وعميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، ورئيس المكتب الثقافي الكويتي بالقاهرة، بصفتهم، وعبد اللطيف سعد سعود الماجدي، كويتي الجنسية.

