AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حجز دعوى إلغاء نجاح طالب كويتي راسب في 6 مواد دراسية للتقرير

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 12:11 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
Advertisements
كتب محمد زهير
قررت هيئة المفوضين حجز دعوى تطالب بإلغاء نجاح طالب كويتي بجامعة القاهرة راسب في 6 مواد دراسية للتقرير.

حجزت هيئة المفوضين للدائرة السادسة تعليم، بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، الدعوى التي تطالب بإلغاء نجاح الطالب الكويتي بجامعة القاهرة (عبد اللطيف سعد سعود الماجدي) لإعداد التقرير بالرأي القانوني فيها.

كان قد تقدم محمد حامد سالم وكيلا عن الدكتور عادل عوض أستاذ ورئيس قسم البلاغة بكلية دار العلوم، لوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بنجاح طالب كويتي في الفرقة الثالثة للعام الدراسي 2017- 2018 بكلية دار العلوم جامعة القاهرة لرسوبه في 6 مواد.

وتضمنت الدعوى ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان نتيجة نجاحه بالفرقة الثالثة للعام الدراسي 2017 - 2018 وبطلان نقله للفرقة الرابعة للعام الدراسي 2018 - 2019 واعتباره كأن لم يكن وعدم الاعتداد بنتائج الفرقة الرابعة مع إلزام الجهة الإدارية بإعادته للفرقة الثالثة كونه راسبا في 6 مواد دراسية.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 40815 لسنة 73 ق، كلا من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس جامعة القاهرة، وعميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، ورئيس المكتب الثقافي الكويتي بالقاهرة، بصفتهم، وعبد اللطيف سعد سعود الماجدي، كويتي الجنسية.

ترشيحاتنا

شرطي هاجمه من الخلف.. لحظة القبض على منفذ هجوم الطعن في نيس.. فيديو

لشكه في سلوكها.. زوج يقتل زوجته طعنًا بالسكين ويحاول خنق طفله

القبض على مواطن سعودي اعتدى على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية

فيفى عبده تهنئ جمهورها بالمولد النبوى.. شاهد

الكرملين يعلق على هجوم نيس الفرنسية والرسوم المسيئة لـ الرسول

وفاة فتاة الداليت.. لماذا تتعرض نساء المنبوذين في الهند للعنف الجنسي؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيقظته الشرطة.. لص غبي يغط في النوم خلال عملية سطو على مطعم.. شاهد ما حدث

فيديو على تيك توك كشفه.. زوج يلجأ لخدعة ذكية لمنع زوجته من تفقد هاتفه المحمول

لافتة وجريئة.. 10 صور تكشف عن إطلالات زوجة محمود العسيلي في عيد ميلادها