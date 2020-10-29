محافظ أسيوط يترأس اجتماع مناقشة الموقف التنفيذى للمستشفيات الجارى إنشاؤها

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماع مناقشة الموقف التنفيذي للمستشفيات الجاري انشائها بالمراكز وتذليل كافة العقبات للبدء في أعمال الإحلال والتجديد وفقًا لخطة وزارة الصحة للنهوض بالقطاع الصحي وتطوير المستشفيات المركزية والعامة بالإضافة إلى مناقشة سبل تطوير المستشفيات المركزية والعامة وتذليل كافة العقبات.





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جاء ذلك بحضور الدكتور رأفت عوض وكيل مديرية الصحة بأسيوط ومحمد بشير رئيس حي غرب وتاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب وحسام مهران رئيس مركز ومدينة منفلوط وهويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية وحسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا واسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ومصطفى على رئيس نائب رئيس مركز ومدينة الغنايم.





واستعرض محافظ أسيوط– خلال الاجتماع –الموقف التنفيذي للمستشفيات المركزية الحالية والجاري انشائها بالإضافة إلى استعراض المقترحات الخاصة بتطوير باقي المستشفيات وفقًا للخطة التي تم وضعها معلنًا تذليل كافة العقبات لاستكمال أعمال التطوير والإحلال للمستشفيات المركزية وفقًا لاحتياجات كل مركز.





وتم خلال الاجتماع الاستماع إلى مقترحات رؤساء المراكز لتطوير بعض المستشفيات المركزية وتحديث الأجهزة والأقسام بها لتلبى احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم معلنًا مخاطبة رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان لسرعة تنفيذ خطة تطوير وإحلال وتجديد المستشفيات المركزية.





وأكد محافظ أسيوط دعمه الكامل لتطوير القطاع الصحي بالمحافظة وسد العجز في الأطباء بالوحدات الصحية القروية وبعض المستشفيات المركزية، مشيرًا إلى متابعته المستمرة من خلال الجولات والزيارات الميدانية لمواقع العمل بالمستشفيات المركزية والعامة والوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة سير الأعمال .



