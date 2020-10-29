كريم قاسم يوضح مدى حبه للأعمال القصيرة ومتابعتها في مهرجان الجونة..فيديو

قال كريم قاسم، الفنان المصري، إنه معجب ببناء الفينيو، وكانوا يشاهدوا بناءها السنة الماضية، وبالرغم من عدم اكتمال بناءها ولكنه يشيد بجمالها الفائق، وخاصة لوجودها في مكان مثل الجونة مفتوح وايضا يعرض به الأفلام، وأنا تساعدهم علي سماع صوت وصورة جيد للأعمال التي تعرض .





وأضاف كريم قاسم، في حواره في برنامج"صباح الخير يا مصر" المذاع على"الفضائية الأولي"، أنه يشيد باضطراب في الأحوال الجوية، مع وجود الرطوبة الغير المتوقعة، مشيدا بثقل ملابسه علي أساس أن هذه الفترة من الزمن يكون فيها نسام من الهواء، ولكن كان يوجد سوء في الأحوال الجوية وبناء الفينيو ساعد علي جلب نسمة هواء جيدة.





وأشار"قاسم"، إلي أن يوجد الكثير من الأعمال الفنية العظيمة، مضيفا أن اهتمامه اكثر يكون بالأفلام القصيرة، التي كان يعتاد كل عام متابعتها لجوها الخفيف مع ثقل المغزي منها.





وأكد الفنان المصري، أنه قام بحضور العديد من الأفلام القصيرة ومنها المجموعة الأولي والثانية، الذي يبلغ عدد أعمالهم حوالي 12 فيلم قصير، موضحا جمال هذه الأفلام، وكان من تلك الأعمال أفلام لبناني، مصرية ، إضافة إلي فيلم من سلوفاكيا.





وأوضح الفنان المصري، أنه قام بالإتفاق مع الفنان عمرو عابد أن يقوموا بإقامة عمل فني، مؤكدا أن لديهم العديد من المشاريع في الأعمال الفنية سواء طويل أو قصير، مع قرارهم أن يقوموا بهذه الأعمال بشكل مستقل، متابعا أن عند تصريحهم بقرارهم في صناعة عمل فني، وجدوا تشجيع من جميع أصدقائهم في الفن.



