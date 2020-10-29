كاتبة صحفية من باريس: قطع رأس اثنين من ضحايا حادث مدينة نيس الفرنسية.. فيديو

قالت الدكتورة ميرفت ميلاد، الكاتبة الصحفية، من باريس، إنه تم التأكد من أن عملية الطعن التي حدثت بالقرب من كنيسة بمدينة نيس، بالفعل حادث إرهابي، وذلك بناءً على ما يحدث بفرنسا في الفترة الأخيرة.





وأضافت "ميلاد"، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" أن عدد قتلى عملية الطعن في نيس الفرنسية ارتفع إلى 3 أشخاص بينهم اثنان تم قطع رأسيهما، بالإضافة إلى العديد من الجرحى والمصابين.





وأكدت أنه تم القبض على منفذ العملية ونقله إلى المستشفى بعد إصابته من قبل الشرطة الفرنسية فور حدوث العملية، ويجرى الآن التحقيق معه.





وأشارت "ميلاد" إلى وجود عملية أمنية جارية في نيس حول منطقة الحادث، وتم تأمين مدينة نيس والعديد من المدن الفرنسية بالكامل.





وأوضحت أن هناك تخبطا كبيرا في كل ما يحدث بفرنسا في الفترة الأخيرة، حيث يجرى ما توقعته الشرطة الفرنسية من حدوث عمليات إرهابية بالفعل، ولكن هناك أحداثا لا يمكن تفاديها.



