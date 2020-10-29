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محافظات

شاهد.. زفة للاحتفال بالمولد النبوي بالأقصر

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 12:44 م
زفة بالاحتفال بالمولد
زفة بالاحتفال بالمولد النبوي بالاقصر
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شمس يونس

نظم أهالى قرية الحلة بمركز إسنا جنوب الأقصر، اليوم الخميس، مسيرة للاحتفال بالمولد النبوى الشريف وسد زغاريد السيدات ودقات الأطفال على الطبول.

وجاب المسيرة القرية جميعها حاملين هودج باللون الأخضر على جمل مرددين الأغانى الدينية وسط هتافات " محمد نبينا ...الخير كله لينا " ، و " لا اله إلا الله.. محمد رسول الله "

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ومن جانب أخر بعث محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال المحافظ في برقيته: بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الأقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة، يسعدني أن أبعث لفخامتكم بخالص التهاني

 بمناسبة الاحتفال ذكرى المولد النبوي الشريف، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العطرة عليكم وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يديم عليكم المزيد من التوفيق وأن يكلل خطاكم دائمًا بالنجاح لتواصلوا مسيرة عطائكم وجهودكم البناءة لخدمة وطننا الحبيب وكل عام وسيادتكم بخير .

كما بعث المحافظ ببرقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف


الجدير بالذكر يحتفل  اهالى محافظة الأقصر كل عام بالمولد النبوي الشريف بطريقةٌ خاصة ومميزة، حيث يخرج الأهالي وأمامهم الخيول والجمال ويطوفون الشوارع ويحملون العصى للاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

ويتم عمل هودج يحمله جمل مزين باللون الاخضر  ، وفى صباحالليلةالختامية يتم عمل  سباق للخيول حيث تتسابق فيه الخيول في الجري والرقص على أنغام المزمار البلدي وهو يعتبر من ابرز طقوس الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

شاهد.. زفة للاحتفال بالمولد النبوي بالأقصر
شاهد.. زفة للاحتفال بالمولد النبوي بالأقصر
شاهد.. زفة للاحتفال بالمولد النبوي بالأقصر
شاهد.. زفة للاحتفال بالمولد النبوي بالأقصر
شاهد.. زفة للاحتفال بالمولد النبوي بالأقصر

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