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محافظات

رفع كفاءة واستكمال رصف 6 طرق رئيسية في كفر الشيخ .. تعرف على التفاصيل

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 12:54 م
صدى البلد
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محمود زيدان
أعلن النائب أشرف ممدوح عبدالونيس، عضو مجلس الشيوخ بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، موافقة الهيئة العامة للطرق والكباري، على إعادة رصف واستكمال رصف 6 طرق رئيسية بمختلف مراكز المحافظة.

وقال عبد الونيس، خلال بيان إعلامي، إن الهيئة العامة للطرق والكباري، وافقت على رصف طريق أريمون / كفر الشيخ بمبلغ 18 مليون جنيه، وإعادة رصف ورفع كفاءة طريق القرضا / الحمراوي / سخا حتى ميدان النصر بمدينة كفر الشيخ.

وأضاف، عضو مجلس الشيوخ بكفر الشيخ، أن الهيئة وافقت على استكمال رصف طريق شنو / الشين، وكذلك استكمال طريق كفر الشيخ / الطايفة / عزبة خميس / متبول.

وأشار عبد الونيس، إلى الموافقة - أيضًا - على استكمال رصف شارع المركز بمدينة الحامول بمبلغ 15 مليون جينه، فضلًا عن رصف 2 كيلو متر بمدينة مطوبس بتكلفة 8 ملايين جنيه.

جاء ذلك خلال لقاء النائب أشرف عبد الونيس، مع اللواء مهندس حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري.

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