رفع كفاءة واستكمال رصف 6 طرق رئيسية في كفر الشيخ .. تعرف على التفاصيل

أعلن النائب أشرف ممدوح عبدالونيس، عضو مجلس الشيوخ بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، موافقة الهيئة العامة للطرق والكباري، على إعادة رصف واستكمال رصف 6 طرق رئيسية بمختلف مراكز المحافظة.





وقال عبد الونيس، خلال بيان إعلامي، إن الهيئة العامة للطرق والكباري، وافقت على رصف طريق أريمون / كفر الشيخ بمبلغ 18 مليون جنيه، وإعادة رصف ورفع كفاءة طريق القرضا / الحمراوي / سخا حتى ميدان النصر بمدينة كفر الشيخ





وأضاف، عضو مجلس الشيوخ بكفر الشيخ، أن الهيئة وافقت على استكمال رصف طريق شنو / الشين، وكذلك استكمال طريق كفر الشيخ / الطايفة / عزبة خميس / متبول.





وأشار عبد الونيس، إلى الموافقة - أيضًا - على استكمال رصف شارع المركز بمدينة الحامول بمبلغ 15 مليون جينه، فضلًا عن رصف 2 كيلو متر بمدينة مطوبس بتكلفة 8 ملايين جنيه.





جاء ذلك خلال لقاء النائب أشرف عبد الونيس، مع اللواء مهندس حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري.