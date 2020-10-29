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محافظات

قبل افتتاحه.. محافظ القاهرة يتفقد متحف المركبات الملكية ببولاق

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 12:28 م
صدى البلد
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عبد العزيز جمال
تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بالتنسيق مع وزارة الآثار محيط متحف المركبات الملكية ببولاق أبو العلا الذى سيتم افتتاحه قريبًا.

وشدد محافظ القاهرة على رفع كفاءة الشوارع المحيطة به خاصة الإنارة والتشجير ومراجعة دهان البلدورات والأرصفة.

ويضم المتحف مجموعة من المقتنيات من أبرزها العربات الملكية مختلفة الأحجام والأنواع والتي ترجع إلى فترة حُكم أسرة محمد علي في مصر ومجموعة من أطقم الخيول ولوازمها، بالإضافة إلى الملابس الخاصة بالعاملين بمصلحة الركائب والذين ترتبط وظائفهم بالعربات، إلى جانب مجموعة من اللوحات الزيتية للملوك والأميرات التي يرجع تاريخها إلى نفس الحقبة التاريخية.

وفي سياق مختلف أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة القرار رقم ٥٤١٦ لسنة ٢٠٢٠ بتخفيض قيمة سعر المتر في مخالفات البناء فى بعض أحياء  العاصمة بالنسبة لبعض الفئات خاصة فى الأحياء متوسطة الدخل  مراعاة للبعد الإجتماعى مع بقاء كل الأسعار الأخرى تيسيرا على المواطنين  المتقدمين للتصالح  مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة.

وأوضح محافظ القاهرة  أنه سيتم حساب فارق خفض قيمة المخالفات في التسوية الختامية.

قبل افتتاحه.. محافظ القاهرة يتفقد متحف المركبات الملكية ببولاق
قبل افتتاحه.. محافظ القاهرة يتفقد متحف المركبات الملكية ببولاق
قبل افتتاحه.. محافظ القاهرة يتفقد متحف المركبات الملكية ببولاق

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