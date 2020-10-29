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نجم منتخب مصر السابق: النادي الأهلي لم ولن يتوقف على أحد وعودة رمضان صبحى صعبة.. فيديو

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 01:01 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال جمال السيد، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، إن الزمالك كان يعيش حالة ممتازة فنيًا، مؤكدًا أن الفريق متماسك بالرغم من وجود إصابات بين صفوف الفريق الأول للنادى، لافتًا إلى أن نادى الزمالك يتميز بوجود حالة نشاط فنى غير عادى.

وأضاف  نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، خلال حديثه ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، أن نادى الزمالك يتميز بوجود مهاجمين جيدين جدًا ويعيشون أحسن فتراتهم، منهم أحمد السيد زيزو، كما ان مصطفى محمد من أحسن الفراودة فى مصر، بالإضافة إلى أشرف بن شرقى.

وتابع أن نادى الزمالك يعرف جيدًا أهمية مباراتهم القادمة ويستعدون جيدًا للحصول على لقب الدورى، منوهًا أن النادى الأهلى لديه مبادئ ولذلك يصعب عودة رمضان صبحى مرة أخرى للنادى الأهلى.

وأوضح أن النادى الاهلى لم ولن يتوقف على أحد، وفرصه عالية جدًا فى حسم بطولة افريقيا التاسعة، مؤكدًا أنه بغض النظر عن تصريحاته الاخيرة خاصة أنه صرح بعدم وجود اهتمام به فى الفترة الاخيرة وهذا كلام غير صحيح نهائيًا.

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