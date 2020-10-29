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رياضة

نجم الزمالك يطرح مقترحا بشأن تطبيق دورى المحترفين في كل الدرجات

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 12:42 م
الأهلي ضد الزمالك
الأهلي ضد الزمالك
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يسري غازي
طرح أكرم عبدالمجيد نجم نادى الزمالك السابق مقترحا بشأن تطبيق دورى المحترفين فى كل الدرجات.

قال أكرم عبدالمجيد عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: يا أهل الرياضة المصرية دورى المحترفين لا يمكن تطبيقه الآن فى مصر من الناحية المادية ومن الناحية الجغرافية محتاجين رعاه ومحتاجين شبكة طرق وطيران داخلى ولا نعمل دورى محترفين شكلا والمضمون دورى المنحرفين والشحاتين".


أضاف: "وجهة نظرى دورى ممتاز 18فريق دورى ممتاز ب 16فريق ثلاثة مجموعات درجة ثالثة 9مجموعات وفى كل الدرجات صعود الاوائل مباشر وهبوط ثلاثة مباشر من كل مجموعة وتسوق على هذا الوضع حتى يجد جديد من الناحية المادية والمواصلات الارضية والجوية".

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم قرر مد فترة القيد الأولى إلى 11 نوفمبر المقبل بدلا من 4 نوفمبر القادم.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تنظيم مسابقات موسم 2020 / 2021 م كالتالي:

أولًا: القسم الثاني
يتكون من ثلاث مجموعات كل منها تتكون من (16) فريقا بإجمالي 48 فريقا (الـ 36 فريقا + 12 فريقا الحاصلين على المركز الأول في المجموعات الـ 12 بالقسم الثالث) وتقام بين كل مجموعة من المجموعات الثلاث دوري من دورين يصعد أول كل مجموعة إلى القسم الأول.

وينتهي قيد اللاعبين في 21/11/2020 م، فيما تبدأ المباريات يوم 25/11/2020م.

ثانيًا: القسم الثالث 
يتكون من 178 فريقا ( 155 فريقا + 23 فريقا متأهلا من القسم الرابع)... يتم تقسيمها إلى 12 مجموعة.. يصعد أول كل منها إلى القسم الثاني.

وينتهي القيد في 28/11/2020م، على أن تبدأ المباريات في 30/11/2020م.

ثالثًا: القسم الرابع 
يتكون من 352 ناديا + الأندية المنضمة حديثًا توزع على المجموعات حسب الموقع الجغرافي.. وينتهي القيد في 30/11/2020 م، لتبدأ المباريات في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2020 م.

رابعًا: تخصيص مجموعة لسيناء
تشجيعًا لمشاركة الأندية في جنوب وشمال سيناء وتوسيع قاعدة الممارسة تماشيًا مع سياسة الاتحاد وأهدافه سوف يتم تخصيص مجموعة بالقسم الثالث إعتبارًا من موسم 21/22 يصعد الأول منها مباشرة إلى القسم الثاني.

ومن المقرر أن يعقد الاتحاد مؤتمرا صحفيا في موعد يتحدد لاحقا لعرض شروط ونظام المسابقة وذلك فور انتهاء تصفيات القسم الرابع.

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