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رياضة

الأوليمبية تكرم خالد شلبي أول مصري يعبر بحر المانش بذراع واحدة

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 12:50 م
صدى البلد
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محمد سمير
قام مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بتكريم خالد شلبي السباح المصري الذي عبر المانش عام 1983 بيد واحدة كأول سبّاح مصري يحقق هذا الإنجاز من أصحاب الهمم والقدرات الخاصة. 

حضر التكريم المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والمهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية والمهندس ياسر إدريس عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية.

خالد شلبي أول مصري من ذوي الهمم عبر بحر المانش وذلك عام 1983 وحرص مجلس إدارة اللجنة الأولمبية على تكريمه وإهدائه درع اللجنة الأولمبية المصرية على هذا الانجاز. 

ووجه خالد شلبي الشكر لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية على هذا التكريم وتذكر الإنجاز الذي حققه والذي يدخل ضمن أرقام الرياضة المصرية ، مؤكدا أن العزيمة والإصرار أساس أي نجاح خاصة في الرياضة.

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