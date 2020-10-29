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أخبار البلد

للحد من الزيادة السكانية.. الصحة تصرف وسائل منع الحمل بالمجان

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 12:55 م
صدى البلد
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محمد غالي
أعلنت وزارة الصحة و السكان، عن صرف جميع وسائل منع الحمل، بجميع المنشآت الطبية التابعة للوزارة، بالمجان وذلك اعتبار من يوم 24 أكتوبر.


و دعا الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان ، الأسرة المصرية إلى الالتزام بفكرة المباعدة بين الولادات ، لإعطاء الأطفال فرصة أفضل فى الحصول على الغذاء المناسب فى فترة التكوين الأولي ، والفرصة المناسبة لتعليم أفضل ورعاية صحية واجتماعية واستقرار نفسى بعيدا عن إرهاق ومعاناه الأبوين من المسئولية الملقاه عليهما ، مؤكدًا أن تطبيق فكرة المباعدة بين الولادات سوف يحقق الرخاء والازدهار للمجتمع من خلال توفير طاقات بشرية متعلمة وقوية وخالية من الأمراض تخدم تطلعات المجتمع بأسرة.

وحذر السيدات من تكرار الحمل والولادة بدون فترة مباعدة مناسبة ، لما له تأثيرات سلبية شديدة على صحة الأم والمولود ، جاء ذلك في بيان بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لتنظيم الأسرة.

وقال إن الحمل والولادة بدون فترة مباعدة يزيد من نسبة حدوث وفيات الأمهات بثلاثة أضعاف بعد الطفل الرابع ، ويزيد من وفيات الرضع 3 أضعاف ، كما يزيد من فرص انفجار الرحم إذا كانت الولادة السابقة قيصرية ، بالإضافة إلى تسمم الحمل ، كما يتسبب في اكتئاب ما بعد الحمل وتضاعف فرصة دخول المولود إلى العناية المركزة.

وأوضح أن الفترة المثالية الفاصلة بين الحمل والولادة وحدوث حمل وولادة جديد يتراوح ما بين 24 إلى 36 شهرًا ، مشيرًا أن الحمل والولادة بدون المباعدة المناسبة يؤدي إلى فقدان الأم مخزونها من حمض الفوليك الذي يؤدي نقصه إلى عيوب بالجهاز العصبي للمولود ، وكذلك نقص الحديد الذي يؤدي إلى أنيميا مزمنة.

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