حملة لوضع ملصقات بأجرة موحدة علي التكاتك بالفشن جنوب بني سويف

لوضع ملصقات على التكاتك بمدينة الفشن . نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف حملة بقيادة المهندس محمود سعد شاهين يرافقه محمد عمر مدير ادارة المواقف بالفشن وادارة الرصد الميدانى ومسئول الامن وقسم الإشغالات حملة





وقامت الحملة بلصق ملصقات بالأجرة الموحدة 5 جنيهات داخل مدينة الفشن مع لصق رقم خاص لكل توك توك يعمل

وأكد المهندس محمود سعد شاهين رءيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن فى بيان له أنه سيتم التحفظ على اى توكتوك غير واضع للملصق والرقم الخاص به .

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من جانبها ناشدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن اصحاب التكاتك بسرعة وضع الملصق والرقم الخاص به من ادارة المواقف بالفشن.



