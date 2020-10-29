بهتاف "إلا رسول الله".. الآلاف من أبناء نقادة بقنا يحتفلون بالمولد النبوي

احتفل أكثر من 2000 شخص من أبناء مركز نقادة، بقنا، بمولد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كعادة كل عام التي تعرف بـ"الدورة"، يحمل الكثير منهم الشوم والعصا والجريد الأخضر.





شارك في المسيرة التي انطلقت بشوارع مدينة نقادة، خيول وجمال تحمل تابوت رمزي، يجسد رحلة الهجرة المباركة للرسول عليه الصلاة والسلام.





وردد المشاركون في الاحتفالية العديد من قصائد المديح النبوية، إلا أن هتاف "إلا رسول الله" كان هو الهتاف الأكثر بين المشاركين كنوع من التضامن مع رسول الله ضد الإساءة التي حدثت.





فيما غاب عن المشهد لأول مرة هذا العام، الطرق الصوفية، حيث لم تظهر لهم أى لافتات، باستثناء لافتة واحدة تحمل" إلا رسول الله".





يذكر أن مدينة نقادة تحتفل كل عام على مدار 12 يومًا بذكرى المولد النبوي الشريف، تتولى كل يوم منها عائلة تنظيم احتفال بطريقتها الخاصة، فبعض العائلات تحييها بليلة قرآنية لأشهر قراء القرآن الكريم، وعائلة أخرى تحييها بتواشيح دينية لأشهر المداحين، ولا تخلوا ليالى الحب النبوي من الذبائح التي يقدمها الأهالى حبًا لرسول الله في هذه الذكرى العطرة، يدعى إليها المحبون من أبناء المدينة والمناطق المجاورة لها.





أما اليوم الأخير في الاحتفالات ويسمى بـ "الدورة" يشهد مشاركة واسعة خاصة من الشباب الذين يحملون العصا والشون والألعاب النارية في مسيرة طويلة تستمر حوالي 3 ساعات في شوارع مدينة نقادة، يتفاعل معها أهالي المدينة مسلمين ومسيحيين بإلقاء الحلوى وتوزيع المياه على المشاركين في المسيرة.





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