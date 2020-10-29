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محافظات

حملات مكثفة على محلات بيع حلوى المولد في بني سويف

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 01:23 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
نظمت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف بإشراف الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف ، حملات على محلات بيع حلوى المولد النبوي الشريف للتأكد من سلامتها وصلاحيتها.

و كلف  الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزاره الصحه ببنى سويف الدكتورة أمنية حسن المديرالوقائي بتكثيف الرقابة على أماكن عرض وبيع الأغذية وحلوي  المولد.

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وقام فريق مراقبة الأغذية باهناسيا غرب المحافظة  بعمل حملة على أماكن عرض وبيع الأغذية باهناسيا حيث أسفرت الحملة  التى مرت على 11 منشأة من أخذ وسحب 23 عينة  ما بين حلوى المولد النبوي الشريف و أغذية مختلفة وإرسالها للمعمل للتحليل.

كما قامت الحملة بإعدام 44 كيلوا  أغذية غير صالحة للاستهلاك الادمى وتحرير  وتحرير  6جنحة صحية للمخالفة للقرار ٩٧ لسنة ٦٧ لعدم حمل شهادات صحية و تحرير محضر جنحة صحية طبقا  للقرار ٩٦ لسنة ٦٧ لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية.

شارك فى الحملة دكتورة فاطمة سلامة و ايمن فؤاد و احمد محمد  ومحمد سيد وضياء عبدالمهيمن .

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