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حوادث

عاطل يحول منزله بالمرج لمصنع مخدرات

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 01:22 م
عاطل يحول منزله بالمرج
عاطل يحول منزله بالمرج لمصنع مخدرات
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كتب محمد صبري


حول عاطل شقته بحى المرج لمصنع مخدرات حيث يقوم بتصنيع وتجهيز مادة الحشيش المخدر بقصد الإتجار وترويجها على عملائه، تم ضبطه، وأخطرت النيابة للتحقيق.

فقد وردت معلومات لإدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بمزاولة نشاطًا إجراميًا فى مجال تصنيع وتجهيز مادة الحشيش المخدر بقصد الإتجار، ويتخذ من الشقة سكنه وكرًا لمزاولة نشاطه المؤثم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالشقة سكنه وبحوزته أدوات التصنيع (مكبس هيدروليكى حديدى - ميزان حساس- خلاط كهربائى - نشابة خشبية – قفازات) وكمية من الحشيش المخدر وزنت 300 جرام - كمية من مادة تستخدم فى تصنيع مخدر الحشيش وزنت 2,135 كيلو جرام - كمية من البودر المخدر تستخدم فى تصنيع مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام و2 هاتف محمول - مبلغ مالى - سيارة ملك المتهم .

بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط ، إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مخدر الحشيش وترويجها على عملائه، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته الغير مشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تحركاته، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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