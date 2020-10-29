AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

على جمعة: لا يتحقق كمال إيمان العبد حتى تبلغ محبته لرسول الله

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 01:18 م
صدى البلد
Advertisements
إيمان طلعت
قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، إنه لا يتحقق كمال الإيمان لعبد حتى تبلغ محبته للنبي ﷺ ذلك القدر الذي أراده ﷺ من سيدنا عمر رضي الله عنه، وتلك هي الدرجة التي ينبغي لكل مسلم أن يتطلع إليها، وهذا لا تعارض بينه وبين حب الله، فأنت تحب رسول الله ﷺ ؛ لأنه من جهة الله.

وتابع: جمعة، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن أساس حبك لرسول الله ﷺ هو حب الله، وليس هناك مخلوق تجلى الله بصفات جماله وكماله عليه كسيدنا رسول الله ﷺ فأنت تحب التجليات الإلهية التي كان رسول الله ﷺ هو المرآة التي تعكسها لنا، فالحب لله وحده، وحب رسول الله ﷺ بكل قلبك هو حب لله ولا تعارض بينهما.

وأضاف أنه كان للتابعين وسلف الأمة مظاهر تؤكد وصولهم إلى درجة كمال محبة رسول الله ﷺ ، فهذا عبيدة بن عمرو السلماني كان يقول: «لأن يكون عندي منه شعرة - أي من شعر النبي ﷺ - أحب إلي من كل صفراء وبيضاء أصبحت على وجه الأرض وفي بطنها». قال الإمام الذهبي معقبًا: «هذا القول من عبيدة هو معيار كمال الحب، وهو أن يؤثر شعرة نبوية على كل ذهب وفضة بأيدي الناس». ومثل هذا يقوله هذا الإمام بعد النبي ﷺ بخمسين سنة، فما الذي نقوله نحن في وقتنا لو وجدنا بعض شعره ﷺ بإسناد ثابت، أو شسع نعل كان له، أو قلامة ظفر، أو شقفة من إناء شرب فيه! فلو بذل الغني معظم أمواله في تحصيل شيء من ذلك عنده أكنت تعده مبذرًا أو سفيهًا؟ كلا.
فابذل مالك في زورة مسجده الذي بنى فيه بيده، والسلام عليه عند حجرته في بلده، والتذ بالنظر إلى (أُحد) وأحبه، فقد كان نبيك يحبه، وتملأ بالحلول في روضته ومقعده.


وأشار الى أنه لن تكون مؤمنًا حتى يكون هذا السيد ﷺ أحب إليك من نفسك وولدك وأموالك والناس كلهم. وقبل حجرًا مكرمًا نزل من الجنة، وضع فمك لاثما مكانًا قبله سيد البشر بيقين، فهنأك الله بما أعطاك، فما فوق ذلك مفخر. ولو ظفرنا بالمحجن الذي أشار به الرسول ﷺ إلى الحجر ثم قبل محجنه؛ لحق لنا أن نزدحم على ذلك المحجن بالتقبيل والتبجيل، ونحن ندري - بالضرورة أن تقبيل الحجر أرفع وأفضل من تقبيل محجنه ونعله ﷺ.

وقد كان ثابت البناني إذا رأى أنس بن مالك أخذ يده فقبلها، ويقول يد مست يد رسول الله ﷺ. فنقول نحن إذا فاتنا ذلك: حجر معظم بمنزلة يمين الله في الأرض مسته شفتا نبينا ﷺ لاثما له. 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم من مات وأبوه غضبان عليه.. الإفتاء تجيب

علي جمعة: محبة النبي محمد من أصول الإيمان

المولد النبوي.. علي جمعة يكشف عن علامات حب النبي وبهذا الأمر نصل لكمال الإيمان

ترشيحاتنا

أنجبته سرا.. مراهقة تخفي رضيعها حديث الولادة داخل ثلاجة خوفا من والديها

نجم القارة السمراء| رسميًا.. الإسماعيلي يتعاقد مع أري بابل

بكاش مايوه أبيض.. ريم مصطفى وسط البحر

بعد ساعات من هجوم نيس.. الشرطة الفرنسية تفتح النار على شخص في مدينة افينيون

حمو بيكا يتصدر تويتر بعد ظهوره مع الراقصة البرازيلية

عضو مجلس مدينة فرساي: الإعلان عن جنسية منفذ عملية الطعن بمدينة نيس فور انتهاء التحريات.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيقظته الشرطة.. لص غبي يغط في النوم خلال عملية سطو على مطعم.. شاهد ما حدث

فيديو على تيك توك كشفه.. زوج يلجأ لخدعة ذكية لمنع زوجته من تفقد هاتفه المحمول

لافتة وجريئة.. 10 صور تكشف عن إطلالات زوجة محمود العسيلي في عيد ميلادها