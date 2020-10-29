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رياضة

حكام مباراتي اليوم الخميس في ختام الدوري الممتاز

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 01:17 م
الحكم سعيد حمزة
الحكم سعيد حمزة
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يسري غازي
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد عن حكام مباراتي اليوم الخميس في إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة أسوان والاتحاد السكندرى المقرر إقامتها فى تمام الساعة الخامسة والنصف اليوم الخميس إلى طاقم تحكيمى بقيادة طارق مجدى.

ويعاونه حكم الساحة طارق مجدى كل من : حسن ابويوسف ومحمد مجدى ثناءى المساعدين وحكما رابعا محمد ناصر وحكما للفيديو محمد الصباحي ومساعده مصطفى الشهدى.

فيما يدير لقاء الجونة ومصر المقاصة طاقم تحكيمي بقيادة سعيد حمزة على أن يعاونه ثنائي المساعدين حمدى عباس وأحمد عبدالعزيز وحكما رابعا محمد فاروق وحكما للفيديو سيد شعبان ويساعده عاطف حسين.

 كانت لجنة الحكام الفرعية فى منطقة القاهرة برئاسة توفيق السيد حددت مواعيد إجراء اختبارات اللياقة البدنية الوارنر تيست لقضاة الملاعب التابعين إليها.

وقررت لجنة الحكام الفرعية التابعة إلى منطقة القاهرة إجراء اختبارات الوارنر تيست يوم الخميس الموافق ١٢ نوفمبر القادم فى نادى طلاءع الجيش لحكام الساحة.

كما حددت اللجنة الفرعية التابعة إلى منطقة القاهرة يوم الجمعة الموافق ١٣ نوفمبر المقبل لإجراء اختبارات اللياقة البدنية للحكام المساعدين.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم قرر مد فترة القيد الأولى إلى 11 نوفمبر المقبل بدلا من 4 نوفمبر القادم.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تنظيم مسابقات موسم 2020 / 2021 م كالتالي :

أولًا : القسم الثاني
يتكون من ثلاث مجموعات كل منها تتكون من ( 16 ) فريقا بإجمالي  48 فريق ( الـ 36 فريق + 12 فريقا الحاصلين على المركز الأول في المجموعات الـ 12 بالقسم الثالث)  وتقام بين كل مجموعة من المجموعات الثلاث دوري من دورين يصعد أول كل مجموعة إلى القسم الأول .
وينتهي قيد اللاعبين في 21/11/2020 م، فيما تبدأ المباريات يوم 25/11/2020م .

ثانيًا : القسم الثالث 
يتكون من  178 فريقا ( 155 فريقا + 23 فريقا متأهلا من القسم الرابع ) ... يتم تقسيمها إلى 12 مجموعة .. يصعد أول كل منها إلى القسم الثاني ..
وينتهي القيد في 28/11/2020م، على أن تبدأ المباريات في 30/11/2020م.

ثالثًا: القسم الرابع 
يتكون من 352 ناديا + الأندية المنضمة حديثًا توزع على المجموعات حسب الموقع الجغرافي .. وينتهي القيد في 30/11/2020 م ، لتبدأ المباريات في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2020 م.

رابعًا : تخصيص مجموعة لسيناء
تشجيعًا لمشاركة الأندية في جنوب وشمال سيناء وتوسيع قاعدة الممارسة تماشيًا مع سياسة الاتحاد وأهدافه سوف يتم تخصيص مجموعة بالقسم الثالث إعتبارًا من موسم 21/22 يصعد الأول منها مباشرة إلى القسم الثاني .

ومن المقرر أن يعقد الاتحاد مؤتمرا صحفيا في موعد يتحدد لاحقا لعرض شروط ونظام المسابقة وذلك فور إنتهاء تصفيات القسم الرابع 

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