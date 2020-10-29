ضبط المتهمين بالسطو المسلح على سيارة وسرقتها بالأقصر

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها فى استهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية وتصفية ذيولها.





تبلغ لمركز إدفو من أحد الموطنين أنه أثناء قيادته سيارته وبرفقته تاجر بدائرة المركز اعترضهما 5 أشخاص مجهولين يستقلون سيارة وقاموا بتهديدهما بأسلحة نارية واستولوا منهما على السيارة، وتصادف قدوم شقيق المبلغ مستقلًا سيارته وبرفقته تاجر آخر وقيامهم بمطاردة سيارة الجناة، وإطلاق أحد الجناة عيارين ناريين مما أدى إلى تعطل سيارة شقيق المبلغ وتعطل سيارة الجناة وتخليهم عنها واستقلالهما لسيارة المبلغ وهروبهم والتمكن من إيقاف السيارة المستولى عليها وتخلى الجناة عنها بدائرة مركز شرطة كوم أمبو.





وأكدت تحريات فريق البحث الجنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمُشاركة إدارة البحث الجنائى إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم (عامل مطلوب التنفيذ عليه فى جنحة سرقة، شقى خطر، شقيقين "لهما معلومات جنائية"، عاطل، وجميعهم مقيمين بمحافظة الأقصر).





عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارتى البحث الجنائى بمديرتى أمن (أسوان – الأقصر) أمكن ضبط المتهمين الأول والثانى والثالث، وبحوزة المتهم الأول (بندقية آلية– مسدس صوت).





وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين، وأضافوا بأن الأسلحة المضبوطة هى المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وأن السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة استعارها المتهم الثانى من أحد جيرانه دون علمه وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

