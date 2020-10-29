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أخبار البلد

الصحة العالمية تؤكد وصول 10 لقاحات لـ كورونا للمراحل النهائية

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 01:14 م
صدى البلد
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محمد غالي
قالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط : لابد من تقييم المخاطر لجائحة كورونا في كل دولة علي حدة وتابعت لا يمكن القول بغلق الدول والأماكن كما حدث في بداية جائحة كورونا.
 
وأضافت خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن في المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية أنه لا يوجد خطورة عالية عند إصابة الأطفال بكورونا في المدارس وتابعت : لا نوصى بغلق المدارس مشيرة إلى أن كل دولة بحسب تطور الجائحة تتخذ اجراءاتها مضيفة لابد من التعقيم والتنظيف المستمر مع ارتداء الكمامات والحفاظ علي التباعد البدنى . 

وأوضحت، مديرة إدارة البرامج، بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن عدد الحالات المسجلة مصابة بكورونا في إقليم شرق المتوسط بلغت 3 ملايين حالة و75 ألف وفاة مؤكدة وجود 10 لقاحات علي مستوى العالم في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية وتابعت خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الأن أن حالات الإصابة بكورونا ستتزايد في فصل الشتاء مؤكدة أن التجارب السريرية للقاحات الــ 10 التي وصلت للمراحل النهائية لن تنتهي قبل نهاية العام .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الأن عن طريق الفيديو، لمناقشة الوضع الإقليمي لجائحة كورونا، والاتجاه المتزايد لحالات الإصابة والإجراءات التي ينبغي التعجيل باتخاذها خلال أشهر الشتاء.

يشارك في المؤتمر الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتور عبد الناصر أبوبكر، مدير وحدة التأهب لمخاطر العدوى، منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتور بيير نيبث، مدير برنامج إدارة المعلومات ببرنامج الطوارئ، منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.

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