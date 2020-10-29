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أخبار العالم

نواب بريطانيون يقاضون الحكومة لإخفاقها في التحقيق بتدخل روسيا باستفتاء "بريكست"

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 01:18 م
صدى البلد
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أ ش أ
 أعلنت مجموعة من النواب في البرلمان البريطاني تتكون من عدة أحزاب عن خططها لمقاضاة الحكومة بسبب ما تردد بشأن إخفاقها في التحقيق في مزاعم تدخل روسيا في استفتاء "بريكست".

وقال السياسيون - حسبما أوردت صحيفة (الاندبندنت) البريطانية اليوم الخميس- إنه لا يوجد لديهم خيار سوى اتخاذ إجراءات بعدما تجاهل الوزراء البريطانيون توصيات لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان والتي كشفت مطلع العام الجاري أن الحكومة وأجهزة الاستخبارات فشلت في إجراء أي تقييم سليم لمحاولات روسيا التدخل في استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) لعام 2016.

من جهته، قال مستشار الأمن القومي البريطاني السابق، اللورد بيتر ريكيتس، إنه يتعين فتح تحقيق كامل بأثر رجعي بعدما أخفق الوزراء في إعطاء توجيه سياسي لأجهزة الاستخبارات.

وأوضحت مجموعة النواب - التي تضم أعضاء من البرلمان من حزب العمال وحزب الخضر والحزب الوطني الاسكتلندي والحزب الليبرالي الديمقراطي - في الوثائق التي قدمتها للمحكمة أن الانتخابات المستقبلية معرضة للخطر الآن ، كما أشارت أن هذه تعد المرة الأولى التي يتخذ فيها البرلمانيون إجراء قانونيًا ضد الحكومة بسبب إخفاقات مزعومة تتعلق بالأمن القومي.

من جانبه رفض متحدث باسم الحكومة البريطانية التعليق على هذا الأمر قائلًا "لا نعلق على الإجراءات القانونية الجارية.. إن حماية ديمقراطيتنا ستظل أولوية مطلقة "، مضيفًا أن بريطانيا لديها أنظمة قوية لحماية انتخاباتها ومؤسساتها من أي تدخل.

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