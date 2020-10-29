أخبار العلوم والتكنولوجيا.. إضافة قاتلة من واتساب تصل إلى هاتفك قريبا.. مستخدمو آيفون 12 برو يشكون من عيب خطير بالشاشة

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة كالآتي:
توجد الكثير من الميزات التي من الممكن أن تنال إعجابك بتطبيق واتساب WhatsApp، ولكن هناك أيضًا بعض القيود التي تؤرق المستخدمين، من أهمها: هي أن واتساب لا يعمل إلا على جهاز واحد فقط، بالتالي لا يمكن استخدام رقم هاتف واحد على أكثر من جهاز في نفس الوقت.
كشفت شركة ريلمي Realme، النقاب عن هاتف Realme C15 في إندونيسيا في شهر يوليو الماضي، ويأتي ضمن الفئة المنخضة مع بطارية كبيرة بسعة 6.000 مللى أمبير ومعلج من إنتاج شركة ميدياتيك نوع Helio G35.
يعتبر هاتف iPhone 12 Pro، هو أحدث الهواتف الذكية التي تتعرض اختبارات المتانة التي تجريها قناة يوتيوب المعروفة بإختبارات المتانة للأجهزة الرائدة JerryRig ، ومن غير المستغرب أنه مر دون مشكلة.
تعد تقنية معاينات الروابط ميزة شائعة في جميع أنحاء العالم، حيث تستخدم في معظم تطبيقات الدردشة والمراسلة حول العالم، ولسبب وجيه، إنها تجعل المحادثات عبر الإنترنت أسهل من خلال توفير الصور والنصوص المرتبطة بالملف الذي يتم ربطه برسائل المحادثة مما يجعل تصفحه أسهل وأسرع.