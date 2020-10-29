شاهد.. آيتن عامر من أحدث جلسة تصوير لها عبر انستجرام

نشرت الفنانة

صورة جديدة لها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.





وظهرت أيتن عامر في الصورة من أحدث جلسة تصوير لها وعلقت قائلة: "آخر جلسة تصوير لي لصورة سيدتي".





وظهرت آيتن بإطلالة بسيطة وأنيقة خطفت بها الأنظار مرتدية فستانا وجاكت باللون الأصفر .





من الناحية الجمالية ، جذبت أيتن عامر الأنظار بمكياج خفيف مما أبرز من جمال ملامحها ،وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها.





وكان أحدث أعمال أيتن عامر بطولة مسلسل "فرصة ثانية" مع كل من ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر.



