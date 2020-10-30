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برلمان

اليوم.. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنظم صالونها السياسي لشهر أكتوبر

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 07:03 ص
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
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عبد الرحمن سرحان
تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الصالون السياسي لشهر أكتوبر، اليوم.

ويبدأ الصالون في الخامسة مساءً، ويقدمه كلا من، الإعلامية أسماء يوسف، والإعلامي أحمد عبدالصمد، باستعراض فيديو قصير عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ويدير عبدالصمد الجلسة الأولى، تحت عنوان: "سياسة بمفهوم جديد.. ثلاث سنوات على التنسيقية"، ويتحدث فيها محمد موسى، عضو مجلس أمناء التنسيقية، نائب محافظ المنوفية، وأميرة العادلي، مرشحة التنسيقية لانتخابات مجلس النواب على القائمة الوطنية من أجل مصر، ومصعب أمين، المتحدث باسم التنسيقية، ومحمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وسيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، وعبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل.

وتتناول الجلسة الأولى استعراض حول تأسيس التنسيقية وتطورها، من تجمع صغير للشباب لأكبر كيان سياسي شبابي في مصر، وكيف استطاعت التنسيقية أن تكون لاعبا فاعلا في صناعة القرار في السلطة التنفيذية، واستشراف مستقبل الكيان بعد خمس سنوات من الآن.

وتدير الجسلة الثانية، الإعلامية أسماء يوسف، تحت عنوان: "الحياة النيابية في مصر.. التاريخ والمأمول"، وتشمل خطابا رئيسيا من ممثل اللجنة الوطنية للانتخابات، ويتحدث فيها كل من إبراهيم الشهابي، عضو مجلس أمناء التنسيقية، نائب محافظ الجيزة، ومحمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وطارق الخولي، مرشح التنسيقية لانتخابات مجلس النواب على القائمة الوطنية من اجل مصر، ومحمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، عضو مجلس الشيوخ، وحسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

وتتمثل محاور الجلسة في العملية الانتخابية بين النجاح والتحديات، واستعراض أبرز التحديات التي واجهتها الحياة النيابية في مصر منذ 2015 حتى الآن، وأبرز إنجازات مجلس النواب خلال الفترة المنقضية، والمطلوب إنجازه خلال السنوات الخمس المقبلة، وكيف مستقبل الحياة النيابية في مصر بعد عودة المجلسين لأول مرة منذ 2011.

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