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أخبار العالم

ملفات المنطقة الساخنة على مائدة البرلمان العربي بعد رئاسته الجديدة .. أبرز ما جاء بأجندة اليوم

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 02:50 م
البرلمان العربي برئاسة
البرلمان العربي برئاسة عادل العسومي
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ميس رضا

وسط إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا، افتتح البرلمان العربي أولى جلساته من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث التي انطلقت أعمالها اليوم الخميس بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة برئاسة عادل العسومي بعد انتخابه أمس رئيسا للبرلمان خلفا لمشعل بن فهد السلمي.

 

 وتطرق البرلمان فى جلسته اليوم، برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي، لجملة من الملفات المفتوحة على الساحة العربية، انطلاقًا من دورالبرلمان فى تأمين المنطقة من الصراعات والنزاعات من خلال منظومة عمل عربي مشترك،  وعمل برلماني متميز يلامس نبض الشارع العربي ويحقق تطلعاته  من نمو ونهضة وازدهار.

 

ورصد موقع صدى البلد الإخباري عدد من الملفات التى طُرحت اليوم على مائدة البرلمان العربي، وجاء أبرزها  : -

 

 

دعم البرلمان العربي  القضية الفلسطينية ومساندة كافة الجهود لإنهاء الإحتلال الإسائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود االرابع من حزيران 1976 وعاصمتها القدس.

 

دعا البرلمان العربي لحل  قضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية

 

رفض البرلمان العربي  تدخلات النظام الإيراني فى الشؤون العربية

 

وقوف البرلمان العربي مع شرعية الشعب اليمنى ، والتأكيد على ضرورة مواصلة المشاورات الينية للوصول لحل سياسي

 

دعم البرلمان العربي  الشعب الليبي والتوصل لتسوية سياسية شاملة يرتضيها الشعب بعيدًا عن التدخلات الخارجية

 

دعم البرلمان العربي الحل السياسي فى الجمهورية السورية للخروج من الأزمة وبما يحفظ وحدة وعروبة سوريا

 

 دعم البرلمان العربي حقوق الشعب العراقي فى مطالبه المشروعة فى الحياة الحرة الكريمة

 

دعم البرلمان العربي لبنان فى محنته للخروج من أزمته الراهنة.

 

دعم البرلمان العربي الجمهورية السودانية فى استكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية .

 

أعلن البرلمان العربي دعمه الكامل لمصر فى مفاوضات سد النهضة من أجل اتفاق عادل يحفظ لمصر حقها فى مياه النيل، كما يحفظ حق جمهورية السودان .

 

دعم البرلمان العربي الصومال فى تطوير موارده الطبيعية وبسط الأمن والاستقرار فى كافة ربوع البلاد .

 

 

 

دعم البرلمان العربي الاجراءات التى اتخذتها الدول العربية فى مواجهة التنظيمات الإرهابية .

ملفات المنطقة الساخنة على مائدة البرلمان العربي بعد رئاسته الجديدة .. أبرز ما جاء بأجندة اليوم
ملفات المنطقة الساخنة على مائدة البرلمان العربي بعد رئاسته الجديدة .. أبرز ما جاء بأجندة اليوم

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