AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الأحد.. بدء تسليم قطع أراضي الإسكان "الأكثر تميزا" والإسكان الاجتماعى وبيت الوطن بالعبور الجديدة

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 04:31 م
أراضى
أراضى
Advertisements
آمنة عبدالعظيم

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، سيبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 1/11/2020، وحتى يوم الخميس 17/12/2020، فى تسليم قطع أراضى الإسكان" الأكثر تميزًا" (4، 5، 6)، وقطع أراضي الإسكان الاجتماعى، وكذا قطع أراضى إسكان بيت الوطن (ZONE "A , C, D , E")، بمنطقة الـ2600 فدان بمدينة العبور الجديدة.


وأوضح الوزير، أنه على الحاجزين التوجه قبل الاستلام، إلى الإدارة العقارية بمقر جهاز المدينة، لفتح ملف للقطعة، ومعهم ما يفيد سداد المستحقات المالية بالبنك، وجميع المستندات الخاصة بقطعة الأرض.


اقرأ أيضا:

سعر الدولار بالبنوك اليوم


وأوضح المهندس وائل سمير، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزًا (6) بلوك 26063، من 1 : 11، يوم الأحد 1/11/2020، وقطع أراضي الإسكان الأكثر تميزًا (4) بلوك 26045، من 1 : 28، يوم الإثنين 2/11/2020، وقطع بلوك 26046، من 1 : 37، يوم الثلاثاء 3/11/2020، وقطع بلوك 26047، من 1 : 21، يوم الأربعاء 4/11/2020، وقطع بلوك 26048، من 1 : 14، يوم الخميس 5/11/2020، وقطع بلوك 26049، من 1 : 23، يوم الأحد 8/11/2020، وقطع بلوك 26050، من 1 : 43، يوم الإثنين 9/11/2020، وقطع بلوك 26051، من 1 : 9، يوم الثلاثاء 10/11/2020، مضيفًا أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزًا (5)، قطع بلوك 26052، من 1 : 26، يوم الأحد 11/11/2020، وقطع بلوك 26053، من 1 : 24، يوم الإثنين 12/11/2020.


وقال المهندس وائل سمير: سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بمنطقة 2600 فدان، قطع بلوك 41001، من 1 : 26، يوم الأحد 15/11/2020، وقطع بلوك 41002، من 1 : 15، يوم الإثنين 16/11/2020، وقطع بلوك 41004، من 1 : 16، يوم الثلاثاء 17/11/2020، وقطع بلوك 41005، من 1 : 24، يوم الأربعاء 18/11/2020، وقطع بلوك 41014، من 1 : 17، يوم الخميس 19/11/2020، وقطع بلوك 41015، من 1 : 27، يوم الأحد 22/11/2020، وقطع بلوك 41016، من 1 : 42، يوم الإثنين  23/11/2020، وتخصيص الأيام من الثلاثاء 24/11/2020 وحتى يوم الخميس 26/11/2020، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.


وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، إلى أنه سيتم تسليم قطع أراضي إسكان بيت الوطن بلوك (ZONE A)، من 1 : 29، يوم الأحد 29/11/2020، والقطع من 30 : 25، يوم الإثنين 30/11/2020، وقطع بلوك (ZONE C)، من 1 : 37، يوم الثلاثاء 1/12/2020، والقطع من 38 : 90، يوم الأربعاء 2/12/2020، وقطع بلوك (ZONE D)، من 1 : 48، يوم الخميس 3/12/2020، وقطع بلوك (ZONE E)، من 1 : 62، يوم الأحد 6/12/2020، وتخصيص الأيام من الإثنين 14/12/2020، وحتى الخميس 17/12/2020، لمن تخلف عن الاستلام بجميع البلوكات المذكورة.


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول أكتوبر.. بدء تسليم الأراضي الأكثر تميزًا بحي الأوركيد بالقاهرة الجديدة

1 ديسمبر.. بدء تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بمدينة سوهاج الجديدة

بدء تسليم 1353 قطعة أرض «إسكان اجتماعي» و270 قطعة «متميز» بمدينة السادات 25 أكتوبر الجاري

الأحد المقبل.. بدء تسليم 1353 قطعة أرض "إسكان اجتماعي" و270 قطعة "متميز" بالسادات

غدا.. بدء تسليم 1353 قطعة أرض إسكان اجتماعي و270 متميز بالسادات

الجزار: بدء تسليم الأراضي الأكثر تميزا والاسكان الاجتماعي بالعبور الجديدة.. نوفمبر 2020

ترشيحاتنا

العيون حسدتهم.. صور تبرز رومانسية محمد فراج وخطيبته بسنت شوقي من مهرجان الجونة

شرطي هاجمه من الخلف.. لحظة القبض على منفذ هجوم الطعن في نيس.. فيديو

أحمد موسي: الكاف يؤجل نهائي دوري أبطال أفريقيا في مصر لهذا الموعد

ظهور جذاب لـ يسرا في مهرجان الجونة السينمائي

شاهد.. لحظة قطع رأسي شخصين وطعن آخرين فى هجوم إرهابي على كنيسة فى نيس.. فيديو وصور

موسيماني يطلب عودة محمد شريف وأكرم توفيق وناصر ماهر للأهلي بعد انتهاء إعارتهم

AdvertisementS

مصدر فرنسي يكشف جنسية الموقوف في ليون بتهمة التهديد بسكين

وزير التعليم: أجهزة الدولة تجهز مفاجأة سارة لأولياء الأمور سنعلنها أول العام القادم.. عقود جديدة تلزم أصحاب المدارس الخاصة بعدم رفع المصروفات.. والسداد عن طريق البنوك فقط منعا للتلاعب

الكاف يقرر تأجيل مباراة الزمالك والرجاء ويعلن موعد نهائي دوري الأبطال الجديد

لشكه في سلوكها.. زوج يقتل زوجته طعنًا بالسكين ويحاول خنق طفله

إصابة كبير مستشاري رئيس الوزراء السوداني ومدير مكتبه ومحافظ البنك المركزي بـ كورونا

بيان عاجل من السفارة الفرنسية في السعودية بعد هجوم جدة

تفاصيل مؤلمة.. العثور على جثة طفلة بعد 5 ساعات من اختفائها

أكبر زيادة من شهرين.. الصين تسجل قفزة قياسية في إصابات كورونا اليومية

بعد حادث الطعن الإرهابي في فرنسا.. إغلاق الكنائس ودور العبادة في مدينتين

أحمد موسي: الكاف يؤجل نهائي دوري أبطال أفريقيا في مصر لهذا الموعد

خبير لوائح: طعن الزمالك علي قرار بطلان اللائحة لايوقف تنفيذ القرار

أخبار الرياضة | تأجيل مباراة الزمالك والرجاء مجددًا وتعديل موعد النهائي.. محمد صلاح يكشف حقيقة إصابته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يومها العالمي.. استشاري صحة نفسية يوضح سمات جرائم الشرف

مفاجأة .. مرضى السمنة معرضون لتطور خطر الإصابة بـ الاكتئاب

العيون حسدتهم.. صور تبرز رومانسية محمد فراج وخطيبته بسنت شوقي من مهرجان الجونة