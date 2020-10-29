الأوقاف: النبي القدوة معلمًا ومربيًا موضوع خطبة الجمعة.. غدًا

أعلنت وزارة الأوقاف، عن موضوع خطبة الجمعة غدًا تحت عنوان: "النبي القدوة (صلى الله عليه وسلم) معلمًا ومربيًا".





وأكدت الوزارة، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة .





وتابعت: نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.



