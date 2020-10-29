AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الأوقاف: النبي القدوة معلمًا ومربيًا موضوع خطبة الجمعة.. غدًا

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 02:50 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
Advertisements
عبد الرحمن محمد
أعلنت وزارة الأوقاف، عن موضوع خطبة الجمعة غدًا تحت عنوان: "النبي القدوة (صلى الله عليه وسلم) معلمًا ومربيًا".

وأكدت الوزارة، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة .

وتابعت: نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.

للاطلاع على نص الخطبة اضغط هنا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تقدير المصلحة وتنظيم المباح .. وزارة الأوقاف تعلن عن موضوع خطبة يوم الجمعة المقبل

الصدق في الأقوال والأفعال والهمم.. موضوع خطبة الجمعة القادم

الصدق في الأقوال والأفعال والهمم .. موضوع خطبة الجمعة

الأوقاف: الولاء والانتماء موضوع خطبة الجمعة اليوم

الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة عن فضل الشهادة والتضحية في سبيل الوطن

الأوقاف: فضل الشهادة والتضحية في سبيل الوطن .. موضوع خطبة الجمعة اليوم

ترشيحاتنا

نشرة المرأة.. 3 مشروبات تحول جسمك لماكينة حرق.. وإليك كيفية تناول حلوى المولد النبوي بأمان

زى المحلات.. طريقة عمل عصير المانجا.. فيديو

كاتبة صحفية من باريس: قطع رأس اثنين من ضحايا حادث مدينة نيس الفرنسية.. فيديو

من الطابق 30.. رجل يلقي على المارة أمطارا من الأموال

خاص| خبير لوائح يكشف موقف أحمد فتحي من المشاركة مع الأهلي فى النهائي الأفريقي بعد تمديد القيد

شاهد.. لحظة قطع رأسي شخصين وطعن آخرين فى هجوم إرهابي على كنيسة فى نيس.. فيديو وصور

AdvertisementS

وزير التعليم: أجهزة الدولة تجهز مفاجأة سارة لأولياء الأمور سنعلنها أول العام القادم.. عقود جديدة تلزم أصحاب المدارس الخاصة بعدم رفع المصروفات.. والسداد عن طريق البنوك فقط منعا للتلاعب

لشكه في سلوكها.. زوج يقتل زوجته طعنًا بالسكين ويحاول خنق طفله

الكاف يقرر تأجيل مباراة الزمالك والرجاء ويعلن موعد نهائي دوري الأبطال الجديد

أحمد موسي: الكاف يؤجل نهائي دوري أبطال أفريقيا في مصر لهذا الموعد

تفاصيل مؤلمة.. العثور على جثة طفلة بعد 5 ساعات من اختفائها

بعد حادث الطعن الإرهابي في فرنسا.. إغلاق الكنائس ودور العبادة في مدينتين

بيان عاجل من السفارة الفرنسية في السعودية بعد هجوم جدة

أكبر زيادة من شهرين.. الصين تسجل قفزة قياسية في إصابات كورونا اليومية

خبير لوائح: طعن الزمالك علي قرار بطلان اللائحة لايوقف تنفيذ القرار

شرطي هاجمه من الخلف.. لحظة القبض على منفذ هجوم الطعن في نيس.. فيديو

تقارير: تأجيل مباراة الزمالك والرجاء إلى الثلاثاء المقبل.. والنهائي 27 نوفمبر

اجتماع عاجل لمجلس النواب الأحد لمناقشة قرار الرئيس بإعلان حالة الطوارئ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان لافت.. زوجة محمد الشرنوبي تتألق بإطلالة جذابة

ملفات المنطقة الساخنة على مائدة البرلمان العربي بعد رئاسته الجديدة .. أبرز ما جاء بأجندة اليوم

قبطية وبحب إخواتي المسلمين.. مديرة تأمين صحي الفشن توزع حلوى المولد النبوي على المرضى