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مرأة

احذر.. الصودا الدايت تصيبك بهذا المرض الخطير

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 06:02 م
صدى البلد
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آلاء حسن
توصلت دراسة جديدة إلى أن الأشخاص الذين يريدون الحفاظ على صحة القلب يجب عليهم تجنب شرب المشروبات المحلاة صناعيًا مثل دايت الصودا.


وفقًا لدراسة حديثة أجراها باحثون فرنسيون ، فإن الأشخاص الذين يشربون بانتظام المشروبات المحلاة صناعيًا أو المشروبات المحلاة بانتظام يكونون أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب من أولئك الذين يتجنبون المشروبات السكرية.


وجدت مراجعة أجريت عام 2017 لجميع الدراسات التي تعود إلى عقود سابقة حول تأثيرات المحليات منخفضة السعرات وعديمة السعرات الحرارية ، بتمويل من منظمة الصحة العالمية ، ومراجعة 372 دراسة ، أن البحث المتاح لم يقدم "دليلًا قاطعًا" على أن هذه المحليات تعرض الأشخاص لخطر زيادة الوزن


ووفقا لموقع health line يقول الخبراء أنه لا يوجد مكان في نظام غذائي صحي للقلب للمشروبات المحلاة صناعيًا ، وأن الماء هو أكثر المشروبات الصحية التي يجب أن نستهلكها بانتظام.



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