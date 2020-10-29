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مرأة

من مطبخك.. 8 عناصر غذائية لبشرة مثالية

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 07:31 م
العناية بالبشرة
العناية بالبشرة
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حياة عبد العزيز
تتجه الفتيات نحو مراكز التجميل خلال هذه الفترة للعناية ببشرتهن، مع إجراء بعض التقنيات مثل الفيلر والبوتكس.

وعلقت الدكتورة نورا مقشط، أخصائي التغذية العلاجية والتجميل والتنسيق للقوام، أن تغذية البشرة داخليًا بنظام صحي وتكلفة بسيطة تأتي في المقدمة، وهي أفضل من الكريمات ومستحضرات التجميل باهظة الثمن، والتي لا تكفي وحدها للحصول علي بشره صحية نضرة وخالية من الشوائب.

وأضافت نورا مقشط أن الحصول على بشرة صحية يجب استخدام العناصر الغذائية الاتية: 

1- الشاي الاخضر 
اشهر المشروبات العشبية المعروفة بدورها في محاربة علامة الشيخوخة والتقدم في العمر، وذلك بفضل ما تحويه من مضادات للأكسدة غنية، احرصو على تناول الشاي الاخضر يوميًا ولكن في فترة بعيدة عن مواعيد الوجبات.


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2- الحمضيات 
مصدر لمضاد اكسدة مهم جدًا وهو فيتامين C  الذي يلعب دورًا أساسيًا في بناء الكولاجين المسؤول عن تجديد الخلايا ومرونة الجلد، ومن مصادر الحمضيات المختلفة، الليمون والبرتقال واليوسفي والجريب فروت.

3- البقوليات 
مصدر غني جدًا بالبروتينات والالياف والحديد والزنك ومجموعة فيتامينات B، وجميعها عبارة عن عناصر غذائية مهمّة جدًا، للحفاظ على صحة البشرة والشعر، ونقصها عادة ما يرتبط بمشاكل تتعلق بتساقط الشعر أو تشققه، وجفاف البشرة وشحوبها ومشاكل عديدة أخرى.

4- السبانخ
هي احد الورقيات المعروفة بكونها مصدر للحديد والمواد المضادة للأكسدة، وهو مصدر جيد للفيتامينات B و C و E والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم.

5- الجزر
اشهر الخضروات الغنية بالبيتا كاروتين مهم لجمال البشرة ونضارتها. فهو احد مضادات الاكسدة المقاومة للجذور الحرة وللعوامل المسببة لتشيخ الجلد والبشرة. فكوب من عصير الجزر المنعش يوميًا سيكون مصدر قليل بالسعرات الحرارية لكنه عالي جدا بقيمه الغذائية للجسم والبشرة.

6-الجوز
أحد المصادر الغنية جدا بالأحماض الدهنية  مثل الأوميجا 3 المهمة جدا لصحة البشرة ولتقوية الشعر وحمايته، كما ويعتبر الجوز مصدر غني بفيتامين E والذي يعتبر مهم جدا لحماية خلايا الجسم المختلفة بكونه مضاد اكسدة قوي، وضروري لصحة الشعر والعينين والبشرة. فقط ٣-٤ حبات يوميه من الجوز تكفي .

7- سمك السالمون
اشهر الاسماك الدهنية الغنية جدا بالأوميجا 3 المهم جدا لبشرة رطبة ونضرة، فهو يعمل على وقاية البشرة الجفاف. كما ويعتبر الأوميجا 3 مضاد فعال للالتهابات الجلدية، ومساهم في علاج حب الشباب والوقاية منه. لذا فاحرص على تناوله  وتأكد من أن يتم تحضيره بطريقة صحية. بعيدًا عن القلي.

8- الماء
الماء هوا الوسط الأهم الذي يتم فيها كافة العمليات الحيوية للجسم ويحافظ علي رطوبة الجلد والبشرة ووقايتها من الجفاف وتعزيز الكلي والكبد وتخليصه من السموم .

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