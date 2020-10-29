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مرأة

المصابون بنقص فيتامين د معرضون لهذه الأمراض

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 05:44 م
صدى البلد
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آلاء حسن
كشفت أبحاث جديدة عن وجود علاقة بين نقص فيتامين د وزيادة خطر الإصابة بـ COVID-19 ووجدت دراسة جديدة أخرى نفس الشيء. مشيرة إلى أن أكثر من 80 بالمائة من الأشخاص المصابين بـ COVID-19 لم يكن لديهم مستويات كافية من "فيتامين أشعة الشمس" في دمائهم.


ووفقا لموقع health line يعاني الأشخاص المصابون بنقص فيتامين (د) من ارتفاع معدل انتشار ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية وأظهرت الدراسة أن لديهم أيضًا فترات أطول في المستشفى بسبب COVID.


وأكدت الدراسة أن الأشخاص الذين لديهم كل من COVID-19 ومستويات منخفضة من فيتامين D لديهم أيضًا عدد أكبر من علامات الالتهاب مثل ferritin و D-dimer ، والتي تم ربطها بنتائج COVID-19 السيئة.


ووجدت دراسة مختلفة أن مرضى COVID-19 الذين لديهم مستويات كافية من فيتامين (د) لديهم خطر أقل بنسبة 51.5 في المائة للوفاة من المرض وانخفاض كبير في خطر حدوث مضاعفات.


ويعتقد الخبراء الطبيون أن الحفاظ على مستويات كافية من فيتامين (د) قد يساعد في تقليل المخاطر أو يساعد في التعافي من COVID-19 الشديد لبعض الأشخاص ، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من الاختبارات.

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