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ساحة رأي

كريمة عودة تكتب: للروح تراويح

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 04:24 م
صدى البلد
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اختر لروحك ما يُريحها ولو لبضع دقائق في ظل يوم مشحون بما قد يُقطّع أواصراها، فكيانك الإنساني الجامع بين العقل والعاطفة راحة روحه تظهر على كل تفاصيلك، شكلك، وفكرك، وكلامك، وبشاشة وجهك، وتجعل لغيرك نصيبًا في ابتسامتك.


فالذات المسلمة في الآن الحالية وفي ظل عصور اصطبغت بقيم مادية أرهقتها بما فيها من ضغوط، ومحاولة الجمع بين ملاحقة مستجدات العصر مع الحفاظ على الهوية وثوابتها، تتوق الروح فيها لما يريحها ويجدد نشاطها، وتهفو لذلك مع مراعاة القيم العليا التي تؤثرنا عن ما يخالفها بحب.


فاحرص على أن تُرَوّح عن نفسك بما يسعدها ويحلق بها من عالم المادية إلى عالم الشاعرية كحرصك على أداء واجباتك والتزاماتك العملية والعائلية، وستنعم بطيب النفس وقدرتها على مواجهة التحديات، وستُقبل على الدنيا بعزيمة وصبر غير مبال بما قد يعتريك من معوقات، مادُمت تريحها بما يصعد بنموها الوجداني ويُرقِّيها في علاقتها بخالقها ومخلوقاته.


 واجعل ترويح نفسك بقصد تجديد طاقتك؛ لمواصلة السير في أداء رسالتك التي وكلت بها من خالقك، وهي عبادته وإعمار كونه، وإيصال شرعه بعلمك وعملك وحسن خُلقك.


ولا بد لك أن تعي الفرق بين ما قد يتوهم البعض أنه يريح النفس مما يخالف القيم العليا التي أمرنا بها، وما يريحها بالفعل لموافقته للفطرة الحسنة التي جُبلنا عليها والتي يستشعرها من له أَثارة من علم بديننا الحنيف، فيقظة الفطرة لها صدى فعال في حفظ الحقوق ودرء المفاسد.


أمَّا ما يتوهم البعض أن فيه ترويح للنفس مما يخالف الدين والعرف، وإن كان في ظاهره المتعة إلا أنه لا يمد الروح بما يُشبعها، بل يكلفها بما لا تطيق من تحمل الخطايا والذنوب، فالروح مخلوقة تفطن لحقوق خالقها، وتأبى إلا أن تسير على نهجه فروحها بما هو حقًا يُسعدها. احرص على أن تقتطع لنفسك وقتًا خاصًا بك لقراءة أو سماع ما يسمو بروحك ويخرجها من أضغاث مشاغلك، أو مصاحبة شخص يتفهم أحوالك ويريحك بطيب حديثه، أو الذهاب لمكان تنعم فيه بهدوء وسكينة مع أهلك وصحبتك، ولا تهمل هوايتك مهما بلغت مسئولياتك؛ حتى لا تجد نفسك يومًا جسدًا بلا روح؛ فكما يحتاج جسدك لغذاء كذلك روحك، ولا تنسى أن تطيب لسانك وقلبك بذكر الله عز وجل والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى ــ صلى الله عليه وسلم ـــ  في كل أحوالك في جدك وهزلك، في عملك وفراغك.

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