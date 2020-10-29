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توك شو

خبير اقتصادي: القطاع الخاص هو البديل الأمثل في زيادة النمو الاقتصادي.. فيديو

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 04:31 م
الإدريسي
الإدريسي
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قسم التوك شو

قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي ، إن لتحقيق زيادة في النمو الاقتصادي في الناتج المحلي ، نحتاج بذل المزيد من الجهود تجاه القطاعات المنتجة داخل الاقتصاد، وخاصةً قطاعي الزراعة والصناعة.

وأضاف "علي الإدريسي" في مداخلة هاتفية بفضائية " إكسترا نيوز " ، أن تهيئة مناخ الاستثمار وتنظيم الحوافز وتسهيل العقبات أمام القطاعات ، يعمل على زيادة عدد مستثمرين جُدد ، والحفاظ على الاستثمارات القائمة من جانب القطاع الخاص.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن القطاع الخاص هو البديل الأمثل لمساندة الدولة في تحقيق الزيادات في النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل ، والتقليل من عبء التضخم، وإظهار الشكل الأفضل للإقتصاد .

وأشار "الإدريسي" ، إلى جهود الدولة على مستوى المشروعات القومية التي قامت بها من خلال تأكيد القيادة السياسية على ضرورة تواجد القطاع الخاص والتعاون معه ، بالإضافة إلى تعديل بعض القوانين لإزالة العقبات أمام المستثمرين ، وأخيرًا الحوافز والضمانات.

فى سياق متصل أجرى الدكتور محمد معيط وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع ممثلى الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، واتحاد الصناعات، وجمعية رجال الأعمال المصريين، استمع خلاله إلى استفساراتهم، وأجاب على كل تساؤلاتهم، واستجاب لمطالبهم بشكل فورى، بحضور أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، ورضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، والسيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، ومحيي الدين جهلان رئيس مصلحة الضرائب العقارية.

أكد الوزير حرص الدولة على مساندة قطاع الصناعة؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، بما يُسهم فى تحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم، على النحو الذى يُساعد فى تعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية.

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