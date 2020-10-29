AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الغربية: تلقينا ١١٤ ألف طلب تصالح في مخالفات البناء

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 04:13 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد على

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة تلقت ١١٤ ألف و ٨٣ طلب تصالح في مخالفات البناء خلال الفترة الماضية، مطالبًا أبناء المحافظة بالتقدم إلى المراكز التكنولوجية قبل ٣٠ نوفمبر وسداد جدية التصالح والمقدرة بـ ٢٥ % من قيمة الرسوم المستحقة .

أقرا ايضا :استئصال ورم يزن 15 كيلو جراما من سيدة بمركز أورام طنطا


وجاء ذلك بجميع المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية المنتشرة في جميع أنحاء المحافظة ، مشيرًا إلى أن العمل بالمراكز التكنولوجية مستمر على مدار أيام الأسبوع وكذلك خلال العطلات والإجازات الرسمية.

 

وأوضح المحافظ أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات من أجل حث المواطنين الجادين على التصالح ، حيث تم تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات بنسبة وصلت إلى ٦٥ % وثلاث مرات في المستوى الرابع .

 وأشار  أنه يتم استلام كافة طلبات التصالح من المواطنين مهما كانت المستندات وإعطاء فترة لاستكمال المستندات المطلوبة خلال شهرين، وذلك في إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح وتقنين أوضاعهم

 


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تخفيض 30% .. محافظ أسيوط يعلن تسهيلات جديدة لتقديم طلبات التصالح

توجيهات بقبول طلبات التصالح أيا كانت المستندات.. تفاصيل

المراكز التكنولوجية بأسيوط تواصل تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء

محافظ أسيوط: زيادة الإقبال على تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء

محافظ أسيوط يتفقد 3 مراكز تكنولوجية: لن أسمح بأي تقصير في طلبات التصالح

محافظ أسيوط يتفقد المراكز التكنولوجية لمتابعة تلقي طلبات التصالح.. ويؤكد: تسهيلات غير مسبوقة ومضاعفة ساعات العمل.. ولن أسمح بأي تقصير في هذا الملف الحيوي

ترشيحاتنا

في عيد ميلاد سلوى محمد علي.. عمرها الحقيقي ووصيتها الغربية

محمد صلاح يرد على أنباء إصابته أمام ميتيلاند الدنماركي

بإطلالة كلاسيكية.. آيتن عامر تستعرض أناقها في أحدث ظهور لها

بعد دخوله العناية المركزة.. تعرف على الحالة الصحية لــ عائض القرني

المرشح الأول للفوز برئاسة نادي برشلونة: نحتاج لعودة جوارديولا وتشافي وإنيستا وبويول

البرازيلي باتريك فييرا يقترب من الإسماعيلي

AdvertisementS

مصدر فرنسي يكشف جنسية الموقوف في ليون بتهمة التهديد بسكين

وزير التعليم: أجهزة الدولة تجهز مفاجأة سارة لأولياء الأمور سنعلنها أول العام القادم.. عقود جديدة تلزم أصحاب المدارس الخاصة بعدم رفع المصروفات.. والسداد عن طريق البنوك فقط منعا للتلاعب

الكاف يقرر تأجيل مباراة الزمالك والرجاء ويعلن موعد نهائي دوري الأبطال الجديد

لشكه في سلوكها.. زوج يقتل زوجته طعنًا بالسكين ويحاول خنق طفله

إصابة كبير مستشاري رئيس الوزراء السوداني ومدير مكتبه ومحافظ البنك المركزي بـ كورونا

بيان عاجل من السفارة الفرنسية في السعودية بعد هجوم جدة

تفاصيل مؤلمة.. العثور على جثة طفلة بعد 5 ساعات من اختفائها

أكبر زيادة من شهرين.. الصين تسجل قفزة قياسية في إصابات كورونا اليومية

بعد حادث الطعن الإرهابي في فرنسا.. إغلاق الكنائس ودور العبادة في مدينتين

أحمد موسي: الكاف يؤجل نهائي دوري أبطال أفريقيا في مصر لهذا الموعد

خبير لوائح: طعن الزمالك علي قرار بطلان اللائحة لايوقف تنفيذ القرار

أخبار الرياضة | تأجيل مباراة الزمالك والرجاء مجددًا وتعديل موعد النهائي.. محمد صلاح يكشف حقيقة إصابته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يومها العالمي.. استشاري صحة نفسية يوضح سمات جرائم الشرف

مفاجأة .. مرضى السمنة معرضون لتطور خطر الإصابة بـ الاكتئاب

العيون حسدتهم.. صور تبرز رومانسية محمد فراج وخطيبته بسنت شوقي من مهرجان الجونة