محافظ الغربية: تلقينا ١١٤ ألف طلب تصالح في مخالفات البناء

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة تلقت ١١٤ ألف و ٨٣ طلب تصالح في مخالفات البناء خلال الفترة الماضية، مطالبًا أبناء المحافظة بالتقدم إلى المراكز التكنولوجية قبل ٣٠ نوفمبر وسداد جدية التصالح والمقدرة بـ ٢٥ % من قيمة الرسوم المستحقة .

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وجاء ذلك بجميع المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية المنتشرة في جميع أنحاء المحافظة ، مشيرًا إلى أن العمل بالمراكز التكنولوجية مستمر على مدار أيام الأسبوع وكذلك خلال العطلات والإجازات الرسمية.

وأوضح المحافظ أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات من أجل حث المواطنين الجادين على التصالح ، حيث تم تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات بنسبة وصلت إلى ٦٥ % وثلاث مرات في المستوى الرابع .

وأشار أنه يتم استلام كافة طلبات التصالح من المواطنين مهما كانت المستندات وإعطاء فترة لاستكمال المستندات المطلوبة خلال شهرين، وذلك في إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح وتقنين أوضاعهم