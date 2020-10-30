يعود تاريخها إلى 100 عام.. مصري يحتفظ مع نجله بالسيارات القديمة.. فيديو





وأوضح تقرير قناة الغد أن الهواية تحولت إلى حرفة، حين بدأ تأجير تلك السيارات الشهيرة لصناع السينما.







وأضاف التقرير أنه بعد أكثر من نصف قرن أصبح "سيما" يملك أكثر من مئة سيارة قديمة يعود تاريخ صنع بعضها لأقدم من 100 عام.





ويقول سيد سيما لقناة الغد، إنه يهوى الاحتفاظ بالسيارات "الأنتيكات" المصنوعة داخليًا من الخشب والتي تتميز بشكلها القديم والعداد "البكرة".





ويحتفظ عاشق السيارات ونجله بالسيارات في صالة بمدينة الإنتاج الإعلامي بالقاهرة، حيث يستأجر المخرجون تلك التحف لتظهر في الأفلام والمسلسلات التاريخية.





ويملك سيما سيارات استخدمتها شخصيات شهيرة من بينها تلك السيارة الشهيرة التي استخدمها الرئيس الراحل أنور السادات.

على مدى أكثر من 50 عامًا لم يشغل المصري "سيد سيما" سوى جمع واقتناء السيارات القديمة لتصبح هوايته المفضلة.