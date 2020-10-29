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رياضة

جلسة خاصة لمسئولي الإسماعيلي مع البرتغالي "أميجو" تمهيدًا للتعاقد معه.. والسبت اختبار لثنائي آخر

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 05:56 م
إبراهيم عثمان رئيس
إبراهيم عثمان رئيس نادي الإسماعيلي
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نانسي القاضي
يعقد الآن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، جلسة مع لاعب برتغالي يدعى "أميجو" من أجل الاتفاق النهائي معه قبل التوقيع رسميًا للنادي الإسماعيلي لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل. 

ويتواجد أيضًا بفندق اللاعبين بعض اللاعبين للاختبار يوم السبت المقبل، قبل الانضمام رسميًا للنادي الإسماعيلي ومنهم لاعب كندي يدعى "أنطوان" وأخر لاعب كنغولي. 


وتسعى لجنة التعاقدات بالنادي الإسماعيلي للتعاقد مع لاعبين جدد لتدعيم صفوف الفريق  خلال الفترة المقبلة.

وكان الإسماعيلي أعلن التعاقد مع أحمد مصطفى والأنجولي باترك فييرا والجزائري رضوان الشريفي.

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