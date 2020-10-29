السقوط شيء حتمي ضمن عروض مواسم نجوم المسرح الجامعي بالهناجر

عرض مسرح مركز الهناجر للفنون، أمس الأربعاء، مسرحية "مسيرة فى الغابة (السقوط شيء حتمي) ضمن العروض العشر المشاركة بالدورة الرابعة لمواسم نجوم المسرح الجامعي برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى .





عرض "مسيرة في الغابة" (السقوط شيئ حتمي) لجامعة عين شمس، للمؤلف لى بليسنج، إعداد وإخراج فادى أحمد، تمثيل "أشرقت مدكور فى دور لارا هانز، فادى أحمد فى دور جون هانيمان، حسن خالد فى دور أندرى يوشكا "، تصميم ديكور نورهان عادل، تنفيذ ديكور أحمد أيمن، موسيقى محمد السورى، استعراضات رشا مجدى، مساعدو الإخراج : أحمد إسماعيل ومحمد هاشم ومنة أحمد وروان أحمد ومحمد عبد الرازق، مخرج منفذ حسام سعيد .



