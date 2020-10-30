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ثقافة

افتتاح العرض المسرحى "ديجافو" في الهناجر.. الخميس

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 01:52 ص
صدى البلد
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طارق موسى
يفتتح قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، العرض المسرحي "ديجافو " فى السابعة من مساء يوم الخميس ٥ نوفمبر المقبل، على مسرح مركز الهناجر للفنون، بدار الأوبرا المصرية .

العرض من إنتاج مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان محمد دسوقى، والبطولة فنانين " تامر نبيل، أحمد السلكاوي، محمـد يوسف، بسمة ماهر، رحمة أحمد"، ديكور أحمد آمين، أزياء مروة عودة، موسيقي محمد عبدالله، إضاءة أحمد الدبيكي، مساعدو الإخراج :"أحمد رضا، مها سامى، محمد عبدالمحسن"، مخرج منفذ أحمد سيف، تأليف أوليفيه شاشياري، عن النص المسرحى "إثبات العكس"، إعداد وإخراج أحمد فؤاد .

 "ديجافو" يقدم يوميا، ماعدا يوم الاثنين إجازة المسرح، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

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