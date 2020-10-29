شاهد .. ختام تعاملات البورصة هذا الأسبوع

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة أمس الأربعاء، آخر جلسات شهر أكتوبر و تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وخسر رأس المال السوقي 517 مليون جنيه، ليغلق عند 605.386 مليار جنيه.









وتراجع إجمالى قيم التداولات في البورصة المصرية بنحو 3.3 مليار جنيه حيث بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 8.8 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.3 مليار ورقة منفذة على 153 ألف عملية ،وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 12.5مليار جنيه و كمية تداول بلغت 1.6 مليار ورقة منفذة على 191 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي .









وقالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية في تصريحات خاصة لصدي البلد: تأثرت البورصة المصرية بمشكلة البنك التجاري الدولي وأثر بالسلب على اداء المؤشرات الرئيسية للبورصة وتحديدا المؤشر 30 بسبب الوزن النسبي المرتفع للبنك التجاري الدولي و كان اداؤه في الgpr كان اداء سلبيا .









وأضافت رمسيس: جلسة نهاية الاسبوع جلسة أمس كان هناك تباين في اداء كافة المؤشرات حيث في أول الجلسة كانت كافة المؤشرات في المنطقة الخضراء ثم انتقلت تدريجيا الى المنطقة الحمراء ثم اتجه تدريجيا المؤشر 30 ثم تبعه المؤشر 100 اما المؤشر 70 فكان اداؤه ممتازا نوعا ما بسبب المشتريات المستمرة من قبل الافراد المصريين والمؤسسات المالية المحلية .







