AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وحدة تشيلر جديدة لغرف عمليات مستشفى طنطا الجامعي

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 05:58 م
مستشفى طنطا الجامعي
مستشفى طنطا الجامعي
Advertisements
احمد علي
أجرى الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا جولة تفقدية داخل المستشفى التعليمى العالمي، رافقه خلالها الدكتور محمود سليم مدير المستشفى ، والدكتور محمد الحضرى الاستشارى الهندسي للمستشفى، ونائبا مدير  المستشفى الدكتور أحمد سويلم والدكتور شريف الجرف.




وقال الدكتور عماد عتمان، إنه تم تزويد المستشفى التعليمى العالمي بوحدة تشيلر  جديدة كاملة لحل مشكلة التكييف المركزي، كما سيتم توريد وتركيب وحدة إضافية أخرى منفصلة لتغذية نظام التكييف المركزي لغرف العمليات البالغ عددها 14 غرفة بما يضمن تشغيلها بكامل طاقتها.


وأوضح القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، أنه جار تركيب  3 مصاعد جديدة لخدمة المرضى وغرف العمليات، كما أصدر تعليماته بسرعة رفع كفاءة وصيانة 8 مصاعد بمعرفة الشركة المختصة وتسليمها خلال شهر، مشددًا على سرعة إنهاء الصيانة الشاملة للأجهزة والمعدات المعطلة بالمستشفي.
وحدة تشيلر جديدة لغرف عمليات مستشفى طنطا الجامعي
وحدة تشيلر جديدة لغرف عمليات مستشفى طنطا الجامعي
وحدة تشيلر جديدة لغرف عمليات مستشفى طنطا الجامعي
وحدة تشيلر جديدة لغرف عمليات مستشفى طنطا الجامعي

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القائم بعمل رئيس جامعة طنطا يتابع أعمال الإنشاءات بمستشفى الجراحات الجديد

القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا يتابع المراحل النهائية لأعمال الإنشاءات بمستشفى الجراحات الجديد

رئيس جامعة طنطا: توفير التجهيزات لوحدة زراعة الكبد بالمستشفى التعليمي

جامعة طنطا : انتهاء تجهيز مستشفى الجراحات الجديد في يونيو

بالأرقام .. «مستشفى طنطا التعليمى» استقبل 104 آلاف مريض خلال 6 أشهر

رئيس جامعة طنطا يوجه بسرعة الانتهاء من مبنى مدنى وإعدادي بكلية الهندسة

ترشيحاتنا

بيان عاجل من السفارة الفرنسية في السعودية بعد هجوم جدة

تركت طفلتها تحتضر وذهبت للقاء أصدقائها

تركيا تسحب قواتها من سوريا

خاص| خبير لوائح يكشف موقف أحمد فتحي من المشاركة مع الأهلي فى النهائي الأفريقي بعد تمديد القيد

افتتاح ثالث أكبر مسجد بالعالم في أفريقيا .. فيديو

نتائج سلبية .. هل يرحل كومان عن برشلونة ويعود جوارديولا

AdvertisementS

مصدر فرنسي يكشف جنسية الموقوف في ليون بتهمة التهديد بسكين

من موقع هجوم نيس.. ماكرون يعلن رفع مستوى التأهب على الأراضي الفرنسية

وزير التعليم: أجهزة الدولة تجهز مفاجأة سارة لأولياء الأمور سنعلنها أول العام القادم.. عقود جديدة تلزم أصحاب المدارس الخاصة بعدم رفع المصروفات.. والسداد عن طريق البنوك فقط منعا للتلاعب

الكاف يقرر تأجيل مباراة الزمالك والرجاء ويعلن موعد نهائي دوري الأبطال الجديد

أول تعليق رسمي من الكاف على أنباء تأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي

رسميا .. تأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي ونهائي أبطال إفريقيا

أسرة والد رضيع الجوع في القليوبية: جهزنا فرح أخونا في شهر والطفل مروان أنقذ شقيقه أنس مرتين.. فيديو وصور

لشكه في سلوكها.. زوج يقتل زوجته طعنًا بالسكين ويحاول خنق طفله

7000 جندي واجتماع لمجلس الدفاع .. ماكرون: فرنسا تعرضت لهجوم من إرهابي إسلامي

بيان عاجل من السفارة الفرنسية في السعودية بعد هجوم جدة

خاص| سام أبراهام: أنتظر إشارة منتخب مصر.. أشبه صلاح في 3 أشياء.. والأهلي خسر رمضان صبحي

إصابة كبير مستشاري رئيس الوزراء السوداني ومدير مكتبه ومحافظ البنك المركزي بـ كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما بعد الشفاء.. دراسة تكشف عن 5 أعراض تحدد خطورة فيروس كورونا

نُقلت إلى مستشفى مرتين.. صبغة الحواجب كادت تنهي حياة امرأة ثلاثينية.. اعرف القصة

بالأحمر الناري.. زينب غريب بإطلالة مثيرة من مهرجان الجونة