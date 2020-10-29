وحدة تشيلر جديدة لغرف عمليات مستشفى طنطا الجامعي

أجرى الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا جولة تفقدية داخل المستشفى التعليمى العالمي، رافقه خلالها الدكتور محمود سليم مدير المستشفى ، والدكتور محمد الحضرى الاستشارى الهندسي للمستشفى، ونائبا مدير المستشفى الدكتور أحمد سويلم والدكتور شريف الجرف.

















وقال الدكتور عماد عتمان، إنه تم تزويد المستشفى التعليمى العالمي بوحدة تشيلر جديدة كاملة لحل مشكلة التكييف المركزي، كما سيتم توريد وتركيب وحدة إضافية أخرى منفصلة لتغذية نظام التكييف المركزي لغرف العمليات البالغ عددها 14 غرفة بما يضمن تشغيلها بكامل طاقتها.







