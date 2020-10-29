وكيل إسكان النواب: مصر تبدأ عهدا جديدا من البناء الحضاري

أعرب المهندس يسري المغازي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن سعادته التامة بقرار مجلس الوزراء، مد فترة التصالح في مخالفات البناء شهرا إضافيا تنتهي أواخر نوفمبر القادم.





وأشار، في تضريحات له، إلى أن قرار مد التصالح في مخالفات البناء، يشجع الجميع على تقديم أوراق بناياتهم وتقنين الأوضاع.





ولفت المغازي، إلى أن مجلس الوزراء أعلن عن قبول ما لا يقل عن 2.1 مليون ملف تصالح، بما يعني أن الجميع سعداء بالقانون ويرغبون في تقنين الأوضاع والاستفادة من المزايا الموجودة فيه، وخصوصا أن أسعار وحداتهم السكنية سيتضاعف سعرها بعد التصالح وتعلو قيمتها.





وشدد وكيل لجنة الإسكان أن إقبال مئات الآلاف على الاستفادة من قانون التصالح في مخالفات البناء، كشف وجهة النظر الوطنية الملهمة للرئيس السيسي، عندما طالب بالتصدي لمخالفات البناء للحفاظ على الثروة الزراعية في البلاد وبدء عهد جديد من البناء الحضاري المقنن في مختلف أنحاء الجمهورية.