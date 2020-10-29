طارق عبد العزيز: أطمح لرضا الجمهور بأعمالي الفنية.. فيديو





وأضاف عبد العزيز خلال لقاء على هامش فعاليات مهرجان الجونة لبرنامج 3 ستات عبر فضائية صدى البلد "أسعى داما لتقديم عمل خاص ومميز للجمهور.. رضا الجمهور في المقام الأول هو ما أطمح إليه لذا أتأنى بشكل كبير في الإختيار".





وتابع طارق عبد العزيز: "كل الأفلام القصيرة التي قمت بأدائها تتحدث عن الإنسان وعلاقته بالآخر وهذا أروع عمل من الممكن أداؤه لأنه يعمل على تأليف القلوب لذا أتجه للدراما الراقية.





وأردف عبد العزيز: "أقوم بأداء فيلم قصير بعنوان الخد الأخر يتحدث عن الإنسان وأن كل شخص له مميزات وعيوب، وعدم التنمر بين الناس"، مؤكدا أن الفيلم يدعو إلى الإحتواء وعدم التنمر وإكمال ما ينقص الأخر.

قتا الفنان طارق عبد العزيز، إن بعض الأعمال الفنية المقدمة له خلال الفترة الأخيرة غير راض عن البعض منها، وهذا السبب الرئيسي وراء عدم ظهوره خلال تلك الفترة".