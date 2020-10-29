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أخبار العالم

نانسي بيلوسي: الأمريكيون بحاجة إلى التصويت شخصيا وليس بالبريد

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 07:18 م
نانسي بيلوسي
نانسي بيلوسي
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على صالح
قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للصحفيين يوم الخميس إن الأمريكيين بحاجة إلى التصويت شخصيًا في الانتخابات الأمريكية وعدم الاعتماد على بطاقات الاقتراع بالبريد للوصول في الوقت المحدد، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تخفيضات إدارة ترامب في خدمة البريد الأمريكية.


ويجب أن تكون عطلة نهاية الأسبوع هذه ممتعة للغاية لمعرفة عدد الأشخاص الذين سيصوتون مسبقًا. آمل ألا يعتمد الناس على البريد لأنهم فعلوا كل ما في وسعهم لتفكيك النظام البريدي''، كما قالت بيلوسي، في إشارة إلى محاولات إدارة ترامب لخفض خسائر النظام البريدي الأمريكي من خلال تبسيط الخدمة وتقليلها.


وأمرت أحكام قضائية في العديد من الولايات الأمريكية دائرة البريد بالتخلي عن خطط خفض التكاليف التي أدت مؤخرًا إلى إبطاء تسليم البريد ، مشيرةً إلى احتمال أن تؤدي بطاقات الاقتراع المتأخرة إلى حرمان الناخبين من حق التصويت.


ويحذر موقع خدمة البريد الناخبين الأمريكيين من السماح بأسبوع على الأقل لوصول بطاقات الاقتراع عبر البريد من الدرجة الأولى إلى الوجهة.

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