كلمة السر تشارلي إبدو.. هل تتكرر أحداث 2015 بعد طعن 3 فرنسيين

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في هجوم بسكين على كنيسة في نيس، فيما وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه "هجوم إرهابي إسلامي". وقال إن فرنسا لن تتخلى عن قيمها الأساسية بعد زيارة كاتدرائية نوتردام في المدينة الجنوبية، و تم نشر آلاف الجنود لحماية الكنائس والمدارس.





قال مسؤولون إن أحد الضحايا المسنين "قطع رأسه عمليا" في نيس. مات رجل وامرأة، كما تم إطلاق النار على رجل مشتبه به واعتقل، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".





فتحت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب تحقيقا في الهجوم ورفعت فرنسا حالة التأهب الخاصة بالأمن القومي إلى أعلى مستوياتها. ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصادر قريبة من التحقيق قولها إن المهاجم تونسي يبلغ من العمر 21 عاما ، لكن السلطات لم تقدم أي تفاصيل.





تحدث عمدة مدينة نيس كريستيان إستروزي عن "الفاشية الإسلامية" وقال إن المشتبه به "كرر بلا نهاية" الله أكبر ".





ليس الهجوم الأول

وقع هجوم آخر، اليوم الخميس، في فرنسا، و قُتل رجل بالرصاص في مونتفافيه بالقرب من مدينة أفينيون بجنوب فرنسا بعد تهديد الشرطة بمسدس.





وفي حديثه بعد زيارة نيس يوم الخميس ، قال الرئيس ماكرون: "إذا تعرضنا للهجوم مرة أخرى ، فإن القيم التي نتمتع بها: الحرية ، لهذا الاحتمال على أرضنا للإيمان بحرية وعدم الاستسلام لأي روح من روح الإرهاب.. أقولها بوضوح كبير مرة أخرى اليوم: لن نتنازل عن أي شيء".





في غضون ذلك ، قارن السيد إستروسي الهجوم بمقتل المدرس صمويل باتي مؤخرًا ، الذي قُطع رأسه بالقرب من مدرسته خارج باريس في وقت سابق من هذا الشهر.





ولم تذكر الشرطة أي دافع للهجوم في نيس. ومع ذلك ، يأتي ذلك بعد أيام من الاحتجاجات في بعض البلدان ذات الأغلبية المسلمة على دفاع الرئيس ماكرون عن نشر رسوم كاريكاتورية مسيئة تصور النبي محمد. كما كانت هناك دعوات في بعض البلدان لمقاطعة البضائع الفرنسية.





ما هي تفاصيل هجوم نيس؟

وقالت التقارير إن اثنين من القتلى تعرضا للهجوم داخل الكنيسة، وهما امرأة مسنة ورجل عُثر عليه مقطوعًا في حنجرته، تمكنت امرأة من الفرار إلى مقهى قريب بعد تعرضها للطعن عدة مرات ، لكنها توفيت في وقت لاحق.





وتبين فيما بعد أن أحد الشهود تمكن من دق ناقوس الخطر بنظام حماية خاص أقامته المدينة.





وقالت كلوي، الشاهدة التي تعيش بالقرب من الكنيسة، لبي بي سي: "سمعنا الكثير من الناس يصرخون في الشارع. رأينا من النافذة أن الكثير والكثير من رجال الشرطة قادمون ، وطلقات نارية ، والعديد من الطلقات النارية".





بدوره قال توم فانير ، طالب الصحافة الذي وصل إلى مكان الحادث مباشرة بعد الهجوم ، لبي بي سي إن الناس كانوا يبكون في الشارع.





قبل أربع سنوات ، كانت نيس مسرحًا لهجوم إرهابي آخر ، عندما قاد تونسي شاحنة صدم حشود احتفالًا بيوم الباستيل في 14 يوليو ، مما أسفر عن مقتل 86 شخصًا.





إن مستوى التهديد الإرهابي في فرنسا مرتفع الآن كما كان في 2015-2016 ، الأيام الرهيبة لتشارلي إبدو وباتاكلان وقاتل شاحنة نيس ومقتل الأب هامل في كنيسته في روان. كانت الأمور سيئة بما فيه الكفاية في ذلك الوقت - ومات الكثير من الناس في تلك الهجمات.





الهجمات الأخيرة في فرنسا

أكتوبر 2020 : قطع رأس مدرس اللغة الفرنسية صمويل باتي خارج مدرسة في إحدى ضواحي باريس





سبتمبر 2020 : طعن شخصان وإصابة شخصين بجروح خطيرة في باريس بالقرب من مكاتب شارلي إيبدو السابقة.





أكتوبر 2019: مقتل مشغل الكمبيوتر التابع للشرطة المتطرفة، ميكائيل هاربون ، بعد طعن ثلاثة ضباط وموظف مدني في مقر شرطة باريس.





يوليو 2016: مهاجمان يقتلان القس جاك هامل ويصابان بجروح خطيرة رهينة بعد اقتحام كنيسة في إحدى ضواحي روان شمال فرنسا.





يوليو 2016: مسلح يقود شاحنة كبيرة وسط حشد يحتفل بيوم الباستيل في نيس ، مما أسفر عن مقتل 86 شخصًا في هجوم تبناه تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).





نوفمبر 2015 : شن مسلحون وانتحاريون هجمات متعددة منسقة على قاعة حفلات باتاكلان ، وملعب رئيسي ومطاعم وحانات في باريس ، مما أسفر عن مقتل 130 شخصًا ومئات الجرحى





يناير 2015: مسلحان إسلاميان متشددان يقتحمان مكاتب تشارلي إيبدو ويقتلان 12 شخصًا بالرصاص.