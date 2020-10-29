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مصطفى بكري: مكانة النبي في قلوب المسلمين ولم يمسها قول أو فعل.. قيديو

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 07:23 م
الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري
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محمود محسن
قال الإعلامي مصطفى بكري إن هناك حملات تستهدف الإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في خطابه أمس، عددا من الرسائل المهمة التي تمنى من الغرب وكل من يتطاول على الأديان ان يعيها بشكل جيد.

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد  أن الأديان السماوية قامت على السماحة وليس التطرف والعنف.

وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار أن قضية الوعي ومفهوم صحيح الدين يجب أن يعلمها كل من تطاول على الأديان السماوية، مؤكدا أن بناء الوعي الرشيد يتطلب تضافر مؤسسات الدولة.

وأشار بكري إلى أن الاسلام جاء انتصارا للحرية والتي تتضمن حرية الفكر والعقيدة، مؤكدا أن التطرف والعنف محرم ومجرم ولا يعدو كونه اداه لتحقيق اغراض.

واختتم مقدم برنامج حقائق وأسرار أن مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب المسلمين ولم يمسها قول أو فعل، مؤكدا ان ذكرى ميلاد الرسول نبراس ينير لنا الطريق في مواجهة دعاة القتل. 

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