أحمد مجاهد يكشف سر تأجيل الكاف مباراة الزمالك والرجاء
الخميس 29/أكتوبر/2020 - 07:21 م
مباراة الزمالك والرجاء
كشف المهندس أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق عن السبب الرئيسي لتأجيل مباراة الزمالك والرجاء ونهائى دورى أبطال إفريقيا الى وقت لاحق.
قال المهندس أحمد مجاهد عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": لغط كبير مع الحديث عن تأجيل مباريات دوري الأبطال ومنعًا للاجتهادات الموضوع بسبب طلب الجانب المصري.
يذكر ان الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" أعلن عن تأجيل مباراة نصف نهائي بطولة دورى ابطال افريقيا بين الزمالك والرجاء المغربي كما تم تأجيل نهائي البطولة القارية .
وكتب الاتحاد الافريقي في بيانه عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر : بناء على طلب السلطات المصرية ، تم تأجيل موعد المباراة النهائية، المناقشات الرسمية جارية للعثور على أفضل موعد ممكن في التقويم، في هذه المرحلة ، ليس هناك ما هو مناسب لجميع أصحاب المصلحة.
وأشار الاتحاد الى ان البيان سيتم استكماله لتحديد الموعد النهائي للبطولة بعد المناقشات مع السلطات المصرية والوصول لأفضل حل .
وتفوق الزمالك على الرجاء بهدف دون رد، الأسبوع قبل الماضي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.
يذكر أن الفائز من الرجاء والزمالك، سيواجه الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.