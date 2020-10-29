أحمد مجاهد يكشف سر تأجيل الكاف مباراة الزمالك والرجاء

يذكر ان الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" أعلن عن تأجيل مباراة نصف نهائي بطولة دورى ابطال افريقيا بين الزمالك والرجاء المغربي كما تم تأجيل نهائي البطولة القارية .









وكتب الاتحاد الافريقي في بيانه عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر : بناء على طلب السلطات المصرية ، تم تأجيل موعد المباراة النهائية، المناقشات الرسمية جارية للعثور على أفضل موعد ممكن في التقويم، في هذه المرحلة ، ليس هناك ما هو مناسب لجميع أصحاب المصلحة.









وأشار الاتحاد الى ان البيان سيتم استكماله لتحديد الموعد النهائي للبطولة بعد المناقشات مع السلطات المصرية والوصول لأفضل حل .







